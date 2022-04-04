L’Asd, nata lo scorso anno, da mesi è attiva per fornire molti servizi sportivi alla comunità. Questa sera prenderà il via il corso amatoriale per giovani e piccini

Un’associazione sportiva il cui fine è quello di aggregare più bambini e giovani possibili, facendoli avvicinare al mondo del basket. Questo l’intento di “PizzoPlayGround”, una vera e propria realtà, creata da alcuni ragazzi di Pizzo circa un anno fa e che sta lentamente cominciando a divenire un progetto radicato per tutta la comunità napitina e provinciale. L’obiettivo dell’associazione è quello di aggregare, includere e integrare i giovani, e, soprattutto, quello di costruire un campo da basket. Alex Famà, presidente dell’associazione, sul punto chiarisce: «Il progetto è nato perché tutti noi abbiamo un sogno: poter giocare liberi e spensierati in un campetto da basket, uno sport che credo sia aggregante quanto emozionante. Siamo tanti ragazzi e non vediamo l’ora di coinvolgere anche i bambini. È proprio quando si è piccoli che cominciano a nascere le passioni».



La società è nata formalmente nel maggio dello scorso anno e già durante l’estate i soci hanno organizzato e partecipato a vari tornei, sempre con l’obiettivo di dare ai giovani uno svago ed un momento di condivisione collettiva. Da questo marzo, invece, gli associati possono usufruire del Palazzetto dello sport di Pizzo, sito in via nazionale, dal lunedì al giovedì, dalle ore 21.00 alle ore 23.00. I progetti che hanno preso forma sono tanti: uno dei più importanti è sicuramente il corso di basket amatoriale per giovani e piccini, totalmente gestito ed organizzato dai ragazzi di “PizzoPlayGround”. Infatti, proprio questa sera, dopo mesi di duro lavoro, di impegno e sacrifici, al Palazzetto dello sport vi sarà l’inaugurazione del corso.

Naturalmente, come spiegato proprio dagli stessi soci «sarà possibile giocare e frequentare i corsi solamente con la tessera “Socio atleta praticante”». Un’associazione per la comunità e con la comunità, dunque, che dimostra quanto i giovani costituiscano una risorsa preziosa per tutta la cittadinanza. L’impegno e la passione dei ragazzi di “PizzoPlayGround”, infatti, sono una grande lezione di vita per tutti.