Gli ultimi anni vissuti tra vittorie e belle imprese, con la volontà di riscrivere la storia calcistica recente spilingese. Dopo la bella cavalcata che ha portato lo Spilinga nel campionato di Prima Categoria, però, il futuro non sembra più promettere gol importanti.

Sofferta decisione

Dopo i tanti sacrifici fatti e il consolidamento in categoria, la compagine giallorossa alza "bandiera bianca" e, con grande rammarico, annuncia che non procederà all’iscrizione al prossimo campionato di Prima Categoria.

A comunicarlo è proprio il club: «Si tratta di una decisione sofferta, maturata dopo attente valutazioni, dovuta principalmente alle difficoltà economiche che oggi rendono sempre più complessa la gestione di una società sportiva, ma anche all’enorme impegno organizzativo che una stagione di questo livello richiede. Negli anni abbiamo cercato di portare avanti questo progetto con passione, sacrificio e senso di appartenenza, rappresentando con orgoglio i colori della nostra comunità. Purtroppo, nelle attuali condizioni, non esistono le basi necessarie per garantire la continuità del percorso in modo serio e sostenibile».

Senso di responsabilità

Tanta era la voglia di continuare a fare un certo tipo di calcio e, in un certo senso, la dirigenza e i giovani che ne hanno sposato la causa, stavano alimentando il progetto: «Chi ci conosce sa bene che la nostra società ha sempre rispettato gli impegni assunti, garantendo con puntualità il pagamento di giocatori e staff tecnico fino all’ultimo giorno. Proprio per questo senso di responsabilità e correttezza, non intendiamo intraprendere un nuovo campionato con l’incertezza di poter mantenere gli stessi standard e con il dubbio di non riuscire a onorare gli impegni economici nei confronti dei nostri tesserati. Riteniamo che la trasparenza e il rispetto delle persone debbano venire prima di ogni ambizione sportiva».

Col cuore in gola, dunque, la società giallorossa è costretta a mettere la parola fine: «Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla vita della società: dirigenti, allenatori, calciatori, collaboratori, sponsor, volontari e tifosi, che in questi anni ci hanno sostenuto con affetto e passione. Questa non è soltanto la fine di una stagione, ma la chiusura di un capitolo importante della storia sportiva di Spilinga. Con la speranza che in futuro possano crearsi le condizioni per ripartire, salutiamo tutti con gratitudine e affetto. Nei prossimi giorni consegneremo formalmente come da prassi il titolo al Sindaco Enzo Marasco. Grazie a tutti per aver camminato al nostro fianco».