Entra nel vivo il Memorial "Matteo e Gabriele", la seconda edizione del torneo di calcetto ideato e organizzato per onorare la memoria di due giovani recentemente scomparsi, Gabriele Alessandria (23 anni) e Matteo Mazzitelli (21 anni), che hanno lasciato un vuoto incolmabile tra Bivona e Vibo Marina.

Anche quest'anno l'evento sportivo punta a portare in alto i loro nomi nel segno della convivialità e del ricordo, dove la vittoria finale è destinata a passare in secondo piano rispetto al valore della memoria. Il teatro della manifestazione, che si concluderà il prossimo 3 luglio con la finalissima, è il campetto "Da Franco", situato nei pressi della chiesa di Bivona.

Il verdetto dei quarti

Le scorse serate hanno regalato grandissimo spettacolo con i match dei quarti di finale, che hanno decretato le quattro squadre pronte a contendersi l'accesso all'ultimo atto del torneo.

La partita più avvincente e spettacolare è stata senza dubbio quella tra "The Rabbit" e "Aston Birra". Dopo un pirotecnico 7-7 nei tempi regolamentari, la sfida si è risolta solo alla lotteria dei calci di rigore, che ha premiato il team "The Rabbit" per 3-2. Per "The Rabbit" decisive le doppiette di Laria, Macrì e Baroni, insieme al gol di Antonio Araco. Al team "Aston Birra", invece, non è bastata la tripletta di Ruffa, la doppietta di Defina e le reti di De Luca e Iannello.

Battaglia vera anche tra "Underdogs" e "Tartufo di Pizzo", terminata 9-7 a favore dei primi. In copertina per i vincitori vanno Morabito e Spina, autori di una tripletta a testa, seguiti dalla doppietta di Bruni e dal gol di Galloro. Per il "Tartufo di Pizzo" si registrano le doppiette di Labate e Scuticchio e i gol singoli di Anastasio, Timpano e Ingenuo.

Arriva in semifinale anche il team "Pescaramanzia", capace di piegare la resistenza di "UC Diamoli" con il punteggio di 9-6. A trascinare la squadra ci ha pensato Colace con una tripletta, supportato dalle doppiette di Parise e Musso e dai gol di Anile e Vallone. Sull'altro fronte, a "UC Diamoli" non sono bastate le triplette d'autore firmate da Rubino e Malara.

L'incontro più a senso unico del tabellone è stato quello tra "Gelateria Frozen" e "BirraReal", chiuso sul 9-4 per i primi menzionati. Grandissima prestazione di Mantino (tripletta), accompagnato dalle doppiette di Mari e Comito e dalle marcature di Monteleone e Vita.