La comunità di Mesiano si “arricchisce” di un campetto di calcio a 5 pienamente rispondente alle normative vigenti . La consegna ai cittadini della nuova struttura sportiva è stata suggellata nelle scorse ore con un'apposita cerimonia , caratterizzata dal classico taglio del nastro, effettuato dal sindaco di Filandari Rita Fuduli , e dalla solenne benedizione, a sua volta impartita dal parroco don Francesco Vardè . E proprio alla locale parrocchia “ Santa Maria della Neve - San Nicola ” e all'associazione “ Musica insieme ” è stata affidata dall'amministrazione comunale la gestione del nuovo campetto di calcetto di Mesiano, spazio dedicato allo sport, all'aggregazione sociale e ai giovani residenti sul territorio. La mission delle due realtà chiamate a curarlo e a dirigerlo è di contribuire a farne un luogo vivo, aperto alla comunità . La cerimonia inaugurale della struttura ha previsto anche la celebrazione di una santa messa .

Al termine del sacro rito, la proposta di intitolare il campo di calcio a 5 al compianto don Salvatore Sangeniti , scomparso nel 2008 dopo aver guidato per decenni la parrocchia di Mesiano. Dal sindaco Rita Fuduli un sentito ringraziamento è andato, nell'occasione, «a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto», in particolare all'architetto e direttore dei lavori Vincenzo Rocco «per l'impegno e la professionalità dimostrati durante tutte le fasi dell'intervento». Nel corso della cerimonia il primo cittadino di Filandari, affiancato dal vicesindaco Gianluca Restuccia e dagli esponenti di maggioranza Francesco Cimato e Tonino Fuduli, ha inoltre ricordato « con commozione e sincera amicizia » il consigliere comunale Franco Panzitta , recentemente scomparso, rendendogli omaggio «per il suo costante impegno profuso al servizio della comunità. Un ringraziamento - ha concluso il sindaco Fuduli - anche a tutti voi che avete partecipato a questa bella giornata di festa, condividendone i sentimenti di speranza . L'augurio è che questa nuova struttura possa contribuire a rendere migliore il futuro dei nostri giovani».