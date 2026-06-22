La nuova struttura sarà gestita dalla parrocchia e dall'associazione “Musica insieme”. Il campo intitolato all'ex parroco don Salvatore Sangeniti
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La comunità di Mesiano si “arricchisce” di un campetto di calcio a 5 pienamente rispondente alle normative vigenti. La consegna ai cittadini della nuova struttura sportiva è stata suggellata nelle scorse ore con un'apposita cerimonia, caratterizzata dal classico taglio del nastro, effettuato dal sindaco di Filandari Rita Fuduli, e dalla solenne benedizione, a sua volta impartita dal parroco don Francesco Vardè. E proprio alla locale parrocchia “Santa Maria della Neve - San Nicola” e all'associazione “Musica insieme” è stata affidata dall'amministrazione comunale la gestione del nuovo campetto di calcetto di Mesiano, spazio dedicato allo sport, all'aggregazione sociale e ai giovani residenti sul territorio. La mission delle due realtà chiamate a curarlo e a dirigerlo è di contribuire a farne un luogo vivo, aperto alla comunità. La cerimonia inaugurale della struttura ha previsto anche la celebrazione di una santa messa.
Al termine del sacro rito, la proposta di intitolare il campo di calcio a 5 al compianto don Salvatore Sangeniti, scomparso nel 2008 dopo aver guidato per decenni la parrocchia di Mesiano. Dal sindaco Rita Fuduli un sentito ringraziamento è andato, nell'occasione, «a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto», in particolare all'architetto e direttore dei lavori Vincenzo Rocco «per l'impegno e la professionalità dimostrati durante tutte le fasi dell'intervento». Nel corso della cerimonia il primo cittadino di Filandari, affiancato dal vicesindaco Gianluca Restuccia e dagli esponenti di maggioranza Francesco Cimato e Tonino Fuduli, ha inoltre ricordato «con commozione e sincera amicizia» il consigliere comunale Franco Panzitta, recentemente scomparso, rendendogli omaggio «per il suo costante impegno profuso al servizio della comunità. Un ringraziamento - ha concluso il sindaco Fuduli - anche a tutti voi che avete partecipato a questa bella giornata di festa, condividendone i sentimenti di speranza. L'augurio è che questa nuova struttura possa contribuire a rendere migliore il futuro dei nostri giovani».