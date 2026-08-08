Organizzazione impeccabile e grande partecipazione del pubblico. Queste le prime considerazioni che emergono, al termine della prima edizione del torneo di calcio a 5 svoltosi a Comparni di Mileto. La rassegna è stata molto più di una semplice competizione sportiva. A farla da padroni, infatti, sono stati il ​​rispetto reciproco, la correttezza e la signorilità dimostrati da tutti i giocatori che in queste settimane hanno calcato il terreno in erba sintetica del locale impianto. Un comportamento in piena sintonia con il principale obiettivo degli organizzatori, che era quello di promuovere, attraverso lo sport, i valori di lealtà, legalità e rifiuto di ogni forma di violenza, da tramandare, dentro e fuori dal campo, alle vecchie e giovani generazioni. Non a caso il motto del torneo è stato “Vivi Comparni, vivi il calcetto: sport e amicizia a tutto campo”.

Del resto, da qualche anno la piccola frazione di Mileto si sta facendo notare per manifestazioni di indubbio valore sociale, a dimostrazione della voglia di riscatto e del desiderio di cancellare stereotipi negativi con cui per lungo tempo, suo malgrado, è stata costretta a convivere. Oggi Comparni è una comunità viva, conosciuta in tutta la Calabria, e non solo, per iniziative devozionali e di profonda fede cristiana come la Via crucis vivente del periodo di Pasqua, per momenti di grande spessore culturale e di salutare valorizzazione del territorio come “Poesia.... Vicoli narranti” (chiamata a raccolta di poeti provenienti da tutta la regione, giunta quest'anno alla sua terza edizione), per manifestazioni sportive di grande impatto sociale come, appunto, il torneo di calcio a 5 appena conclusosi. Da tutte emerge un dato unitario, la compattezza con cui la comunità di Comparni lavora per la buona riuscita e il successo di queste rassegne.