La XV edizione della corsa podistica ha visto all’opera 300 atleti provenienti dall’Italia e dall’estero. A vincerla sono stati Sahran Zouhir e Laura Nardo

Sahran Zouhir e Laura Nardo. Sono questi i vincitori della XV edizione de “La Normanna”, gara podistica internazionale divenuta negli anni una delle rassegne più importanti dell’atletica italiana. La competizione agonistica anche in questo 2026 ha visto all’opera circa 300 podisti provenienti a Mileto da ogni parte della penisola e dall’estero, pronti a giocarsi la vittoria finale su un tracciato cittadino di un chilometro da affrontare dieci volte, ideato dallo storico patron Salvatore Auddino.

A questi bisogna aggiungere i tanti partecipanti alle due gare dedicate ai bambini e ai semplici appassionati della disciplina. Alla fine il risultato è stato l’ennesima festa dello sport, decretata anche dall’indubbio successo di pubblico e di critica registrato. Ad animare la XV edizione de “La Normanna” ci ha pensato la mascotte Markos, a scandirla in ogni sua fase e singolo dettaglio lo speaker Giuseppe Marcellino.

Sahran Zouhir, atleta dell'Associazione sportiva dilettantistica Milone, si è aggiudicato la gara maschile con una prova gagliarda e il tempo finale di 32'15". Dietro di lui sono giunti Giuseppe Chianese (32'29"), rappresentante dell’Atletica studentesca Rieti Andrea Milardi, e Ayoub Idam (32'41"), a sua volta in forze alla Scuola Atletica Krotoniate.

Per quanto riguarda la competizione agonistica femminile, Laura Nardo è giunta al traguardo di piazza Pio XII con il tempo di 37'12". La podista dell’Atletica 85 Faenza ha preceduto nell’occasione la rappresentante dell’Associazione sportiva dilettantistica Torrebianca, Nadiya Sukharyna (40'27"). Dietro di loro l’atleta della Violettaclub Isabella Cardile (43'08"). Quella della vincitrice, tra l’altro, è stata una riconferma, visto che già lo scorso anno era riuscita ad aggiudicarsi la prestigiosa rassegna.

A conclusione della corsa, l’attesa cerimonia di premiazione, sul podio allestito per l’occasione nella stessa piazza Pio XII. A consegnare i riconoscimenti agli atleti, tra gli altri, il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano e il presidente regionale della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) Vincenzo Caira.

Archiviata con successo l’edizione 2026, il patron Auddino e i suoi più stretti collaboratori, tra cui Rossella Artusa, rivolgono già lo sguardo all’appuntamento del prossimo anno, pronti a riproporre per l’ennesima volta un parterre d’eccezione, con la presenza di decine di atleti attivi sul circuito internazionale. Il tutto, nella consapevolezza che “La Normanna” non rappresenta una semplice corsa podistica, ma anche una rassegna in cui, nel segno dello sport, intere famiglie e centinaia di appassionati della disciplina si ritrovano annualmente a trascorrere sani momenti di aggregazione sociale, avendo anche la possibilità di ammirare le bellezze archeologiche, storico-artistiche e architettoniche della città alla metà dell’anno mille assurta al ruolo di capitale normanna e di prima diocesi di rito latino nel meridione d’Italia.