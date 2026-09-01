Spalti gremiti e forti emozioni alla prima edizione del Memorial Saverio Muzzopappa. La rassegna nel ricordo dello storico presidente della Stella Mileto ha vissuto due distinti momenti, il primo nel locale stadio comunale della cittadina normanna, il secondo in piazza Badia. Al riguardo, nel campo sportivo di località Piano di Bruno a contendersi l'apposito trofeo sono state le squadre di calcio della Vibonese e del Soriano Fabrizia, la prima militante nel campionato di serie D, la seconda in quello di Eccellenza. Prima dell’incontro e nell'intervallo musica e balli. Durante la partita, invece, spazio ai ricordi, con le continue testimonianze di affetto nei confronti del massimo dirigente, venuto a mancare mesi fa, e il racconto di aneddoti e di frangenti di vita che hanno contraddistinto quel determinato periodo storico, a cavallo tra gli anni '80 e '90 dello scorso secolo, quando la Stella Mileto militava in Eccellenza.

In rassegna decine di vecchie glorie, giocatori di quella squadra come Alfonsino Grillo, Gennaro Gabriele, Mimmo Caporale, Cristian Criseo, Mario Spina e Fortunato Gatto, ma anche coloro che con il “presidentissimo” hanno condiviso i frangenti in cui è nata e si è concretizzata l'idea di fondare la Società sportiva, tra questi il fratello Gennaro. Da lì l'inizio di una cavalcata avvincente che nel giro di pochi anni ha fatto sì che la squadra dalla Terza Categoria balzasse, come detto, nel campionato interregionale di Eccellenza. A bordo campo, ad esprimere i loro pensieri e il loro plauso per l'iniziativa in memoria di Saverio Muzzopappa ci hanno pensato i massimi dirigenti dei sodalizi che in quel momento si stavano affrontando sul terreno di gioco in erba sintetica. Tra questi, il presidente della Vibonese Rino Putrino, l'amministratore unico e socio di maggioranza Cosimo Vullo, il direttore sportivo Fabrizio Maglia, l'allenatore Sasà Marra. Per quanto riguarda il Soriano Fabrizia, il presidente Enzo Morabito e l'allenatore Domenico Sisi.