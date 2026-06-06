Interessante iniziativa promossa a Mileto dalla locale associazione sportiva “ Velo Club ”. Si tratta, nello specifico, dell'evento “ Brevetto per escursione ciclistica - Uisp” aperto a tutti gli amatori del mondo del pedale. L'appuntamento è per domani 7 giugno davanti alla sede della realtà organizzatrice della rassegna, situata nei pressi della basilica cattedrale e del locale Museo nazionale . Si inizierà con il ritrovo e la procedura di iscrizione dei partecipanti, in programma dalle 8 alle 8.45 . Subito dopo, alle 9 circa , i cicloamatori si cimenteranno lungo un percorso impegnativo di circa 43 chilometri che dalla cittadina normanna li porterà a toccare i territori di Jonadi, Mesiano, Rombiolo, Motta Filocastro, Nicotera e Nicotera Marina.

A seguire imboccheranno con le loro biciclette il bivio di San Ferdinando che, lungo la strada Statale 18 , li riporterà di nuovo a Mileto. La manifestazione sportivo-amatoriale proseguirà al traguardo con la cerimonia di premiazione e con un sano momento conviviale finale. La rassegna “Brevetto per escursione ciclistica” promossa da “Velo Club” non rappresenta una semplice corsa delle due ruote . Essa, infatti, racchiude in sé altre importanti peculiarità. Tra queste, il perfezionare la pratica della disciplina ciclistica, lungo un tracciato collinare e costiero fatto di continui saliscendi, e il prendere contezza , a suon di pedalate, di un paesaggio avvincente tutto da vivere, ammirare e respirare a pieni polmoni.