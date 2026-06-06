L'evento all'insegna del pedale è in programma domani a partire dalle 9. I cicloamatori si cimenteranno lungo un percorso avvincente di circa 43 chilometri
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Interessante iniziativa promossa a Mileto dalla locale associazione sportiva “ Velo Club”. Si tratta, nello specifico, dell'evento “Brevetto per escursione ciclistica - Uisp” aperto a tutti gli amatori del mondo del pedale. L'appuntamento è per domani 7 giugno davanti alla sede della realtà organizzatrice della rassegna, situata nei pressi della basilica cattedrale e del locale Museo nazionale. Si inizierà con il ritrovo e la procedura di iscrizione dei partecipanti, in programma dalle 8 alle 8.45. Subito dopo, alle 9 circa, i cicloamatori si cimenteranno lungo un percorso impegnativo di circa 43 chilometri che dalla cittadina normanna li porterà a toccare i territori di Jonadi, Mesiano, Rombiolo, Motta Filocastro, Nicotera e Nicotera Marina.
A seguire imboccheranno con le loro biciclette il bivio di San Ferdinando che, lungo la strada Statale 18, li riporterà di nuovo a Mileto. La manifestazione sportivo-amatoriale proseguirà al traguardo con la cerimonia di premiazione e con un sano momento conviviale finale. La rassegna “Brevetto per escursione ciclistica” promossa da “Velo Club” non rappresenta una semplice corsa delle due ruote. Essa, infatti, racchiude in sé altre importanti peculiarità. Tra queste, il perfezionare la pratica della disciplina ciclistica, lungo un tracciato collinare e costiero fatto di continui saliscendi, e il prendere contezza, a suon di pedalate, di un paesaggio avvincente tutto da vivere, ammirare e respirare a pieni polmoni.