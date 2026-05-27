Sarà l’internazionale Davide Massa a dirigere Monza-Catanzaro, ritorno della finale playoff di Serie B in programma venerdì sera alle 20 all’U-Power Stadium. Una sfida decisiva per l’ultimo posto disponibile in Serie A, con i brianzoli che partono dal prezioso 2-0 conquistato nella gara d’andata disputata al “Ceravolo”.

L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato la designazione affidando il match al fischietto della sezione di Imperia, arbitro di esperienza internazionale e habitué delle gare di alto profilo. Ad assisterlo ci saranno Meli e Peretti, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Mucera. In sala Var opereranno invece Di Paolo e Pezzuto.

Per il Catanzaro servirà un’autentica impresa per ribaltare il doppio svantaggio maturato in Calabria, mentre il Monza potrà contare sul sostegno del pubblico di casa e su due risultati utili per centrare il ritorno nella massima serie. La tensione sarà inevitabilmente altissima e anche per questo motivo la scelta di Massa rappresenta una garanzia di esperienza e affidabilità per una partita che vale un’intera stagione.