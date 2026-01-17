Grave lutto nel mondo dello sport nazionale e non solo. Nella notte, infatti, si è spento il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Ad annunciarlo proprio il club viola. Il patron italo-americano, originario di Marina di Gioiosa Ionica, aveva 76 anni ed era presidente della Fiorentina dal 2019 con cui sfiorò più volte il trofeo con le due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia.

Insignito del Premio La Gamba

Anche la Calabria dunque perde un volto iconico del calcio degli ultimi anni e non solo, dal momento che lo stesso presidente era vicino anche nel sociale, basti pensare che donò 10mila mascherine alla sua Gioiosa Ionica ai tempi del Covid.

Rocco Commisso, tra le altre cose, era stato anche insignito del Premio Sportivo Salvatore La Gamba nel 2021. Un riconoscimento che celebrava le sue origini calabresi e il suo impegno sportivo, distinguendolo come miglior presidente di Serie A per la stagione calcistica 2020/2021, unendosi ad altri premiati legati allo sport e al territorio.

Il premio, ideato e organizzato da Francesco La Gamba in onore del padre, celebra figure che mantengono vive le proprie radici calabresi, nonostante la vita all'estero, come appunto Commisso. Insomma, un evento che celebra calciatori e dirigenti che hanno un legame diretto con la Calabria. In questo senso, con il suo operato Commisso ha simboleggiato un ponte tra la sua terra d'origine e il calcio internazionale.

Anche il fondatore del premio, Francesco La Gamba, esprime il cordoglio: «Sento una profonda commozione e tanto dolore a questa notizia, sono molto vicino alla famiglia Commisso, a cui vanno le mie più sentite condoglianze».