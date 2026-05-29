La delegazione dell’Istituto Omnicomprensivo ha gareggiato in badminton e pallavolo. Un’esperienza esaltante che per la scuola conferma il ruolo educativo dell’attività motoria e il lavoro condiviso tra insegnanti e ragazzi

Il Liceo Classico "Bruno Vinci" di Nicotera ha portato una delegazione di studenti alle finali nazionali dei Nuovi Giochi della Gioventù 2025/2026, in programma a Roma dal 26 al 29 maggio 2026. Un risultato arrivato dopo il superamento delle fasi provinciali e regionali e maturato nelle discipline del badminton e del volley.

La partecipazione, sottolinea la nota, racconta «una testimonianza virtuosa di come l’amore per la professione, il gioco di squadra tra docenti e la dedizione dei ragazzi possano abbattere ogni stereotipo, trasformando una scuola di tradizione umanistica in un modello di educazione integrale».

Dai classici ai campi da gioco

«Quando si parla di Liceo Classico - si legge in una nota - l’immaginario collettivo corre subito ai testi greci, alla filosofia e allo studio rigoroso dei classici. Eppure, a Nicotera, il Liceo Classico "Bruno Vinci" ha dimostrato che la cultura non si ferma tra le pagine dei libri, ma corre veloce sui campi da gioco, promuovendo valori di disciplina, rispetto e socializzazione».

A Roma, gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo "Bruno Vinci" si sono confrontati con coetanei provenienti da tutta Italia, concludendo questa mattina un’esperienza definita di grande valore formativo. «Sebbene il verdetto del campo a Roma non abbia premiato gli atleti nicoteresi con il gradino più alto del podio, il risultato sportivo passa in secondo piano di fronte alla tenacia dimostrata».

Il valore dell’esperienza nazionale

Il traguardo raggiunto resta significativo per la scuola e per il territorio. Dopo le selezioni provinciali e regionali, la delegazione ha preso parte alla fase nazionale nelle discipline del badminton e del volley, arrivando fino alle competizioni dell’ultima giornata.

«I ragazzi hanno saputo difendersi con onore, raggiungendo le competizioni finali dell’ultima giornata e dimostrando una maturità agonistica degna di nota. In un contesto competitivo nazionale, essere arrivati tra i migliori è già, di per sé, una vittoria che porta lustro all’intero territorio».

Il lavoro dei docenti e della scuola

Dietro il percorso degli studenti, la nota richiama il ruolo dei docenti e dell’organizzazione scolastica. Al centro viene indicata «la straordinaria dedizione del prof. Luciano Lapa, docente di Scienze Motorie presso il "Bruno Vinci"», la cui guida viene descritta come decisiva per accompagnare i ragazzi lungo il percorso sportivo. Accanto a lui, viene sottolineata la preziosa collaborazione della prof.ssa Lazzaro, docente di Scienze Motorie presso l’Itis di Nicotera, e il supporto costante del prof. Ocello, «la cui presenza è stata pilastro fondamentale per l’organizzazione». Un lavoro seguito «sotto l’attenta supervisione della dirigente scolastica, la prof.ssa Marisa Piro, la quale ha saputo creare l’ambiente ideale affinché il talento dei ragazzi potesse emergere».