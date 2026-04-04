La rassegna ha visto all'opera atleti provenienti da tutta Italia. Il giovane nuotatore di San Costantino Calabro è salito sul podio nei 200 stile libero

Il 15enne vibonese Daniel Lico tra i protagonisti del Criteria 2026 svoltosi nello stadio di Riccione, in provincia di Rimini. In forza alla società sportiva “Kairos nuoto” di Lamezia Terme, l'atleta di San Costantino Calabro ha conquistato nel corso della prestigiosa competizione giovanile nazionale la medaglia di bronzo nei 200 in stile libero. Una gara in continuo crescendo, la sua, che lo ha visto partire dall'ottavo posto per poi scalare via via le posizioni fino al terzo gradino del podio, riuscendo a bloccare il cronometro sul tempo di 1.52.54. La prova gagliarda e di livello assoluto espressa dall'atleta vibonese lo ha inserito di diritto tra le eccellenze dell'edizione 2026 della manifestazione promossa annualmente dalla Federazione italiana di nuoto (Fin) per mettere in luce il meglio del settore giovanile italiano. Riguardo alla sua performance, al giovane nuotatore di San Costantino Calabro arrivano oggi il plauso e i sentimenti di gratitudine del sindaco Nicola Derito.

«Quando apprendiamo di notizie così belle, soprattutto nel settore dello sport - sottolinea il primo cittadino -, il sentimento che prevale è quello dell'enorme gioia. Tale soddisfazione coinvolge principalmente il ragazzo e la sua famiglia, ma anche me e l'intera comunità che rappresento. Per noi di San Costantino, infatti, è sicuramente motivo di orgoglio che un giovane di questa terra, di appena 15 anni, si sia fatto valere e abbia ottenuto nel nuoto riconoscimenti così importanti in campo nazionale. A Daniel - conclude Derito - auguriamo di raggiungere nel corso del prosieguo della sua carriera traguardi e riconoscimenti ancora più prestigiosi, in virtù della passione che nutre per questa disciplina e del talento innato unanimemente riconosciutogli».