Passi in avanti verso la realizzazione del Palazzetto dello sport multifunzionale in località Moderata Durant. Con apposita delibera, nella giornata di ieri, la giunta comunale di Vibo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, mentre oggi con determina dirigenziale del Settore 5 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, ultimo step prima dell’avvio della gara d’appalto. I dettagli sono contenuti in una nota stampa di Palazzo Razza.

L’intervento

L’intervento, finanziato nell’ambito del programma nazionale “Sport e Periferie 2025” - Linea B, ha un valore complessivo di 1.180.000 euro, di cui: 880.000 euro provenienti dal finanziamento nazionale; 300.000 euro quale cofinanziamento comunale.

Il progetto esecutivo, fortemente voluto dall’amministrazione Romeo – prosegue la nota - definisce nel dettaglio ogni componente architettonica, strutturale, impiantistica e di sicurezza dell’opera, confermando la realizzazione di un impianto “nZEB” - Nearly Zero Energy Building ovvero “edificio a energia quasi zero” - moderno e pienamente conforme agli standard per l’attività agonistica.

Un campo polivalente

La struttura sarà dotata di campo polivalente regolamentare per karate, pugilato, tennistavolo (anche paralimpico) e lotta, con pavimentazione sportiva, tribuna per il pubblico, spogliatoi, locali tecnici, infermeria e servizi. Sono previsti inoltre impianti tecnologici ad alta efficienza, la sistemazione esterna con parcheggi, viabilità interna e verde.

«Con l’approvazione del progetto esecutivo - dichiara soddisfatto il sindaco Enzo Romeo - entriamo nella fase operativa. Il nuovo Palazzetto sarà una struttura moderna, sostenibile e al servizio dei nostri giovani e delle società sportive, votata anche alla pratica di discipline paralimpiche. È un investimento concreto che migliora la qualità della vita, determina aggregazione e condivisione anche per le persone con disabilità, rafforzando l’identità inclusiva della nostra comunità».

Anche l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, parla di “un’opera pronta per andare in gara. Abbiamo una progettazione completa che garantisce qualità e sostenibilità”.

L’assessore con delega all’Impiantistica sportiva, Stefano Soriano, si sofferma sull’importanza degli atti prodotti: «Questo è un giorno importante per lo sport vibonese. Il Palazzetto sarà moderno e funzionale, pronto ad ospitare discipline che fino ad oggi non hanno avuto un luogo tutto per loro. Un luogo di inclusione e partecipazione. Continuiamo a investire nello sport come motore sociale della città».