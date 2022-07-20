Centrale di ruolo, lo scorso anno ha militato nel Filadelfia Cup sfiorando il sogno playoff.

Nei giorni scorsi la dirigenza dell’asd Lory Volley Pizzo aveva lasciato intendere che a breve ci sarebbe stata più di qualche novità. E così, a 72 ore dalla riconferma delle giocatrici protagoniste dello scorso campionato, ecco il primo “colpo”. Si tratta di Angela Michienzi, centrale di ruolo, che lo scorso anno aveva militato nel Filadelfia Cup sfiorando il sogno playoff. Angela Michienzi è nata “pallavolisticamente” nel S. Andrea Apostolo di Curinga. Per anni ha militato nella Blue Foxe della stessa cittadina sino a passare in prestito l’anno scorso al Filadelfia: «Forte tecnicamente ed atleticamente, con la sua esperienza, sarà sicuramente una protagonista della nuova stagione». [Continua in basso]

Ecco le prime parole della pallavolista: «Ho scelto Pizzo per la bontà del progetto e per la serietà dimostrata dalla dirigenza durante la trattativa. Inoltre giocare per i mister Davide Monopoli e Franco Simoncelli mi arricchirà tantissimo. Già l’anno scorso giocandoci contro avevo percepito che il progetto Lory Volley aveva un valore aggiunto. Darò tutta me stessa e mi metterò a disposizione dei mister e delle mie compagne che non vedo l’ora di conoscere. Infine avere un pubblico che ti sostiene ad ogni partita è molto emozionante e ci darà una spinta in più nel prossimo campionato». La società rende noto di essere entusiasta per l’arrivo di Angela: «Il fatto che abbia scelto Pizzo ci inorgoglisce e ci testimonia come la Lory Volley stia diventando una società ambita anche dalle atlete. La neoarrivata Angela Michienzi contribuirà alla crescita del gruppo e sarà certamente protagonista della prossima serie C».