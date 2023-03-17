Si sfideranno quattro squadre attive in provincia e una proveniente da fuori. L'appuntamento è per domenica 19 marzo

Andrà in scena domenica al Pala Borsellino di Vibo Valentia il torneo di pallavolo giovanile “Grandi vincitori”. Ed è proprio il magistrato siciliano che ha dato il nome alla struttura sportiva vibonese la figura a cui è dedicato il torneo. Una vita dedicata alla lotta alla mafia, fino all’estremo sacrificio. E lo sport ha tra i suoi obiettivi anche quello di allontanare i giovani dalla possibilità di imbattersi in cattive strade. Ed è quello fanno ogni giorno le società sportive attive nel territorio vibonese: la Todosport Vibo, l’Asi Monterosso, il Volley Club Nicotera, la Lory Volley di Pizzo. Saranno loro i protagonisti del torneo, ma non solo. Al torneo parteciperà anche Girifalco, unica società proveniente da fuori provincia. Il torneo avrà inizio alle ore 16.00 di domenica 19 marzo.

