Pallavolo, la Todosport Vibo affronta in casa le reggine della Elio Sozzi

Domani pomeriggio, alle ore 18.00, la Todosport Vibo Valentia affronterà in casa la Elio Sozzi Reggio Calabria, squadra che l’undicesimo posto in classifica con diciannove punti come bottino racimolato sino ad ora. Sulla carta quindi, sembra senza ombra di dubbio una gara con il pronostico già chiuso ed appannaggio delle ragazze di Vito Iurlaro. Questo perché le vibonesi occupano il primo posto e hanno una rosa composta da atlete che conoscono benissimo la categoria. In più la Todosport vorrà tenersi stretta questa posizione privilegiata, sino alla fine della stagione regolare, per potersi giocare la chance di poter tentare il ritorno in serie B2, categoria assaporata lo scorso anno e lasciata solo per mera sfortuna. Quindi domani ci si attende una squadra, quella vibonese, davvero molto concentrata e cattiva, che vuole chiudere la pratica senza dover rischiare assolutamente nulla. Sarà assente ancora una volta Sara Sorrenti, che piano piano sta recuperando da un fastidioso infortunio muscolare. Ricordiamo che la gara si giocherà al Pala Borsellino e l’ingresso è come sempre gratuito.

