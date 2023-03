Basket, altra vittoria sofferta per la Kairos Vibo: battuta la Adf Lamezia

Buona prestazione dei ragazzi dell'under 15 in casa, nel Pala Borsellino. Hanno avuto la meglio per soli due punti

Continua la striscia positiva per l’Under 15 della Kairos M&C Vibo Valentia, che nel recupero della prima giornata di ritorno vince in casa contro la ADF Basketball Lamezia. Una gara bella ed avvincente che ha divertito il folto pubblico presente presso il Pala Borsellino di Vibo Valentia. Alla fine i ragazzi del duo Grasso –Todaro hanno avuto la meglio per soli due punti, regalandosi così l’ennesimo successo in queste ultime settimane. Entrambe le squadra hanno onorato l’impegno con una grande prova corale, che ha ampiamente soddisfatto tutti. I lametini hanno tenuto testa ai padroni di casa ed hanno lasciato il terreno di gioco tra gli applausi. Da segnalare la prova nella Kairos M&C Vibo Valentia di Gregorio Gioffrè autore di 25 punti, tra i lametini notevoli Benvenuto (14) e Bova (13). [Continua in basso]

Kairos M&C Vibo Valentia 62 – ADF Basketball Lamezia 60



Kairos M&C Vibo Valentia: Patanè 6, Gioffrè 25, D’Ambrosio 11, Monteleone 4, Lico 4, Anello 8, Rondinelli 2, Tamburro 2, Ramondino, Bruzzese, Topia, Piccione T



ADF Basketball Lamezia: Bova 13, Volpe 11, Benvenuto 14, Piccioni 8, Mazzei 6, Lanzarotti 8, Giuliano, Arpaia, Rizzo



Arbitro: Vincenzo Lo Presti di Bagnara Calabra

