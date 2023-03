Basket femminile: sconfitta casalinga per la OklahomaCity Thunder Vibo

Sconfitta casalinga per la Okc Thunder Vibo Valentia, che deve arrendersi per soli tre punti alle più concrete ragazze della Ymca Siderno Miami Heat. La gara è stata davvero molto piacevole, per il gioco che le due compagini hanno espresso. Da parte sua la squadra del coach Todaro, nonostante il passo falso, ha dimostrato di aver intrapreso il giusto cammino di crescita sportiva. “Ricordiamo che le ragazze – fa sapere la società sportiva – per la prima volta si stanno cimentando in questo campionato e di certo lo stanno facendo sempre al massimo ed a testa alta contro ogni avversario. Ne può andare fiero lo staff tecnico vibonese che ha voluto investire in questo gruppo”.

