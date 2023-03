Volley, Todosport sempre più affamata: a San Giovanni in Fiore vince 3-0

Dopo aver riconquistato il primo posto in graduatoria, la TodoSport è diventata ancora più famelica e ieri sera è finita per strapazzare a domicilio la Fenice Silan. Una gara a senso unico, quella giocata dalla compagine vibonese, che davvero non ha lasciato mai spazio alle avversarie, indirizzando sin dalle prime battute tutto sui binari giusti. La gara poteva essere molto insidiosa per Vinci e compagne, che però non hanno lasciato mai nulla al caso. Una prestazione brillante, tenendo anche conto dell’assenza, ormai da tanto tempo di Sara Sorrenti, ferma per un guaio muscolare. La ragazza sembra sulla via della guarigione, ma si preferisce non affrettare assolutamente i tempi, per ritrovarla in forma nella seconda fase della stagione e per le finali di Coppa Calabria, altro appuntamento a cui la compagine vibonese tiene molto. [Continua in basso]

La Fenice Silan Volley 0 – Todosport 3

Progressione set: 15/25 – 17/25 -20/25



La Fenice Silana: Tiano, Barile, Foglia, Imbrogno, Audia, Scigliano, Basile, Asciutto, Nuoto, Guzzo ( L )



TodoSport: Montalbano, Massara, Lagamba, Flores, Dodaro, Vinci M, De Luca, Lavecchia, Malerba, Vinci D, Lo Bianco (L1), Buonfiglio ( L2 )



Arbitri: Rosario Rugiero di Cutro

