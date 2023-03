Volley, la Todosport batte Catanzaro e riconquista il primo posto

Forte della sconfitta casalinga subita ieri sera da parte della capolista San Lucido, la TodoSport scende in campo con il morale a mille e supera le bravissime ragazze della Stella Azzurra Catanzaro, che come al solito hanno messo in mostra tutti i loro punti di forza. La gara contro le catanzaresi non è stata mai facile e le atlete Vito Iurlaro hanno dovuto mettere in campo tutto quello che avevano dentro per superare le avversarie e portarsi a casa la posta in palio. Una vittoria importantissima questa che riconsegna a Denise Vinci e compagne la prima posizione in graduatoria, che potrebbe dire davvero tanto in chiave play off. Ora però questo deve essere un nuovo punto di partenza in vista di un finale di stagione che si prospetta davvero incandescente con le vibonesi che ancora devono rendere visita all’altra corazzata del campionato, Paola. [Continua in basso]

Il tabellino

Todosport 3 – Stella Azzurra Catanzaro 0

Progressione set: 25/22 – 25/23 -25/14

TodoSport: Barletta, Buonfiglio ( L1 ), Deluca, Dodaro, Flores, La Gamba, La Vecchia, Lo Bianco ( L2 ), Malerba, Massara, Montalbano, Vinci D, Vinci M.

Stella Azzurra Catanzaro: Araldo, Barbieri, Caliò F, Caliò G, Dolce, Ferragina, Galea, Longo, Mancuso, Maria, Mastria; Pellegrino ( L2 ), Procopio ( L1), Scalzo

Arbitri: Alessandra Curcio ed Antonino Richichi

Vibo Valentia.

