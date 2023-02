La Todosport batte la Gm Volley e conserva il suo secondo posto in classifica

La Todosport Vibo Valentia supera agevolmente in casa l’ostacolo della Gm Volley 2000, conservando così il suo secondo posto. Le vibonesi sono sempre in condominio con Paola, che nell’anticipo di venerdì aveva vinto per tre set a zero. Quella contro le cosentine è stata una partita a senso unico, escluso il secondo set, dove Vinci e compagne hanno dovuto lottare con il coltello tra i denti per vincere ai vantaggi. Primo e terzo non hanno avuto quasi mai storia, perché le padrone di casa hanno messo in campo tutta la grinta e la cattiverai che avevano dentro. Le avversarie quindi, poco hanno potuto ed hanno alzato bandiera bianca. La Todosport, dopo il ko di San Lucido che le ha fatto perdere la testa della graduatoria, sono tornate più cariche che mai e decise a giocarsi il tutto per tutto da qui sino alla fine della stagione. [Continua in basso]

Todosport Vibo Valentia 3 – GM Volley 2000 0



Progressione set: 25/14 – 27/25 – 25/18



Todosport: Montalbano, Massara, Sorrenti, Flores, Dodaro, Vinci, De Luca, Lo Bianco ( L2), LaVecchia, Malerba, Buonfiglio ( L1 ), Vinci D.



GM Volley 2000: Tuoto C, Gagliardi ( L ), Marsico, Altomare, Grandi, Tuoto M, Naccarato, Ritrovato.



Arbitro: Antonino Richichi di Vibo Valentia.

