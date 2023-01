Pallavolo femminile: arriva la prima sconfitta per la Todosport Vibo

Arriva la prima sconfitta stagionale per la Todosport Vibo Valentia, che viene superata nettamente dal San Lucido, con il punteggio di tre set a zero. “In una serata cambia anche la classifica, visto che le cosentine passano in prima posizione con quarantadue punti, poi ci sono Vinci e compagne con quarantuno e distanziate di una sola lunghezza Paola. Insomma – fa sapere la società – alla seconda giornata di ritorno si rianima subito il campionato di Serie C Femminile, grazie a queste tre squadre che si daranno battaglia da qui sino alla fine del campionato per staccare poi il biglietto per la promozione in B. Ovvio con questa sconfitta se ben netta, nulla cambia in casa Todosport. Sin dalla prossima seduta di allenamento – conclude la Todosport – bisognerà già pensare al prossimo appuntamento per affrontarlo con il piglio giusto e riprendere il cammino”.

