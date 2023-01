Pallavolo: la Todosport vince contro la Raffaele Lamezia

La Todosport vince tre a uno contro la Raffaele Lamezia e comincia con il piglio giusto il girone di ritorno. Una gara che non avrebbe avuto storia, basta guardare i parziali, se le locali non avessero gettato via il secondo set, pieno zeppo di errori e dove le atlete lametine sono state brave a tenere botta e a portarselo a casa. Per il resto potremmo dire normale amministrazione con le padrone di casa che entrano in campo con la grinta e la cattiveria giusta e conquistano soffrendo poco il primo set.

Del secondo abbiamo già parlato ed ha fatto innervosire un bel po’ il coach di casa, che avrebbe voluto chiudere nel più breve tempo possibile la contesa. Ma non è stato così. La gara è andata avanti e le ragazze vibonesi hanno ripreso subito in mano le redini del gioco ed hanno chiuso in quattro set. Ora ci sarà tutta la settimana per preparare la gara di San Lucido, quando la Todo si troverà di fronte la seconda forza del campionato.

