Pallavolo, Todosport Vibo vince e conquista la finale di Coppa Calabria

Buone notizie da casa Todosport: dopo la vittoria sulla Raffaele Lamezia, le ragazze vibonesi volano in finale per la Coppa Calabria Femminile. L’ultimo atto si svolgerà oggi, con la sfida contro l’altra finalista ossia il San Lucido che ieri ha avuto la meglio su Paola. Tornando alla partita tra Todosport e Raffaele Lamezia, è stata una vera e propria battaglia. Sul parquet paolano se le sono date di santa ragione. Cinque set belli, tirati che hanno divertito il pubblico presente, in cui nessuna atleta si è mai tirata indietro. Il primo set è stato vinto dalle ragazze di mister Torchia, che al momento giusto hanno saputo piazzare il colpo letale. Nei secondo e terzo, la Todosport è rientrata in campo con la giusta concentrazione e se li è portati a casa con i punteggi di venticinque a dieci e venticinque a diciotto. Nel quarto set, bravo Torchia a motivare le ragazze della Raffaele Lamezia che hanno stretto i denti ed hanno pareggiato i conti, portando la gara al tie break. L’ultimo set è stato bello ed emozionante, ma alla fine la Todosport ha avuto la meglio. Onore alle valorose e brave avversarie lametine, a cui va dato il merito di aver dato tutto. Ora non rimane che attendere la sfida di oggi per avere la vincitrice della Coppa Calabria Femminile. [Continua in basso]

Todosport 3 – Raffaele Lamezia 2



Progressione set: 22/25 – 25/14 – 25/10 – 18/25 – 15/13



Todosport: Buonfiglio ( L1 ), Dodaro, Flores, La Gamba, Lavecchia, Lo Bianco ( L2 ), Malerba, Massara, Montalbano, Sorrenti, Vinci D, Vinci M.



Raffaele Lamezia: Butera Alessandra, Butera Aurora, Cittadino, Giampà ( L2 ), Morello, Papa, Paradiso, Schirripa ( L1 ), Stella, Strangis, Tomaino, Torchia



Arbitri: Mirko Danilo Sapone e Luca Verta

