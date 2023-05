Vibo, ko casalingo per la Todosport: nella semifinale Play off battuta dal Paola

Comincia male il cammino della TodoSport nei play off. La squadra di coach Vito Iurlaro, dopo oltre due ore di gioco, ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte al Paola. Cinque set tiratissimi, belli ed entusiasmanti, che hanno coinvolto il folto pubblico presente nella struttura del PalaBorsellino di Vibo. Di fronte si sono trovate due squadre che non hanno mai lesinato energie e che hanno combattuto con i denti pur di vincere. Primo set lottato sino ad un certo punto, poi Paola ha approfittato di un lungo passaggio a vuoto delle padrone di casa, che hanno commesso tantissimi errori, e si sono portate a casa il parziale. Coach Iurlaro rimette a posto le cose, le sue ragazze, giovano come sanno fare e mettono in difficoltà Paoala, che non riesce a tener il passo, si va sull’uno a uno. Terzo set bellissimo e coinvolgente. Paola parte benissimo, non lascia cadere una palla, grazie ad un libero come la Scalise che recupera e difende tutto. Si porta sul ventidue a diciassette e sembra fatta. Ma sul più bello ecco risorgere la Todo che innesca la marcia giusta e comincia a rosicchiare punti su punti sino al arrivare al ventiquattro pari. Da qui punto a punto avvincente sino a quando la Todo non conquista il parziale. Il quarto set vede Pala rientrata in campo arrabbiata, che mette spalle al muro le padrone di casa che non sanno reagire, si va sul due a due. Unica nota positiva il rientro in campo di Sara Sorrenti, fuori dai giochi da tanto tempo. Il tie break è tutto di marca Paola, che alla fine vince meritatamente e va sull’uno a zero. [Continua in basso]

Todosport 2 – Paola 3

Progressione set: 18/25 – 25/17 – 28/26 – 17/25 – 9/15



TodoSport: Barletta, Buonfiglio ( L1 ), De Luca, Dodaro, Flores, La Gamba, Lavecchia, Lo Bianco ( L2 ), Malerba, Massara, Montalbano, Sorrenti, Vinci D, Vinci M.



Paola: Abramo, Ceglie, De Simone, Di Lieto, Gianni, Leonida, Musciacchio, Raschellà, Scalise ( L ), Scidà, Stancato, Vizza.

Arbitri: Mirko Crucitti e Domenico Pasquale De Carlo

