Dal Comune un riconoscimento alla straordinaria stagione della Tonno Callipo – Video

Un magico triplete per il club giallorosso, ricevuto nella sala consiliare per una breve ma significativa cerimonia di premiazione

di R.S.

Nella stagione della ripartenza, dopo un’amara retrocessione, la Tonno Callipo ha conquistato uno straordinario triplete, primeggiando in tutte le manifestazioni alle quali ha partecipato. La promozione in Superlega, avvenuta domenica scorsa, ha rappresentato il sigillo finale su una annata nella quale è stata fin da subito evidente la superiorità della formazione giallorossa, in grado di riportare entusiasmo nella propria tifoseria. Dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia, ripetendosi anche in Supercoppa, ecco il salto di categoria, con l’immediato ritorno in Superlega. Tonno Callipo da sempre orgoglio di Calabria e anche orgoglio della città di Vibo. In segno di riconoscimento per i brillanti risultati ottenuti, l’amministrazione comunale diretta dal sindaco Maria Limardo ha ricevuto squadra e staff tecnico nella sala consiliare per una cerimonia di premiazione. [Continua in basso]

Il sindaco

«La Tonno Callipo da tanti anni si fa valere nel volley che conta – così il sindaco Maria Limardo – dando lustro alla città, alla provincia e all’intero Meridione. Come Amministrazione comunale era doveroso da parte nostra ospitare la squadra giallorossa, per testimoniare ulteriormente la vicinanza della città nei confronti del club del presidente Pippo Callipo». Ed ancora: «Sono commossa e orgogliosa allo stesso tempo. Ci fa piacere condividere questo bel momento, a suggello di un triplete straordinario. Complimenti a tutti voi ed in particolare al presidente Pippo Callipo, che da tanti anni mantiene il club nelle alte sfere della pallavolo». Maria Limardo ha anche voluto vicino a sé il giovane tifoso Lorenzo, il cui intervento ha riscosso tanti applausi ed inoltre il sindaco ha rivolto un pensiero anche alla tifoseria «fondamentale nel sostenere la squadra».

Gli altri interventi

Scontati i complimenti e le congratulazioni da parte dagli amministratori vibonesi e targa ricordo alla Tonno Callipo per una breve ma significativa cerimonia, con la promessa di rispondere come sempre alle esigenze della formazione di pallavolo, ma anche di tutte le realtà sportive del Vibonese. Carmelo Sestito responsabile regionale Fipav ha rimarcato quanto sia «complicato fare sport nella nostra regione, per vari motivi, e questi risultati ottenuti quest’anno rendono merito maggiormente alla Tonno Callipo nella sua interezza». Il delegato allo Sport Antonio Schiavello ha esordito così: «Ci avete reso orgogliosi e siamo felici per questi risultati ottenuti, frutto di perseveranza, forza, competenza, organizzazione. Complimenti alla società, in particolare a Pippo Callipo, al quale va tutta la mia stima come uomo, imprenditore e presidente». Quindi è stata la volta dell’assessore all’Innovazione tecnologica e Social media, Michele Falduto: «Ricordo ancora l’amarezza per la retrocessione dello scorso anno. E ricordo anche le parole di incoraggiamento del presidente Callipo, quando disse: “Ripartiremo più forti di prima”. Ed è stato proprio così. Ha mantenuto la promessa. La Tonno Callipo era e rimane l’orgoglio di questa amministrazione, dei vibonesi, della provincia e della regione».

Filippo Maria Callipo

A nome della Tonno Callipo ha parlato il vice presidente Filippo Maria Callipo, il quale nel porgere i saluti da parte del padre, assente per motivi di salute, ha rivolto i complimenti «a tutta la squadra, allo staff tecnico, ai collaboratori, a Peppe De Fina e al ds Ninni De Nicolo, ai custodi, alla nostra addetta stampa Rosita Mercatante e poi un ringraziamento speciale ai nostri tifosi». Ed ancora: «È stata una stagione meravigliosa. Siamo felicissimi e siamo contenti di questa premiazione: la Tonno Callipo non può esistere senza il territorio e noi siamo orgogliosi di portare in giro per l’Italia il nome di Vibo e della Calabria intera». Presente all’evento anche una rappresentanza di tifosi, con la squadra giallorossa che ha così messo in mostra i suoi trofei, con i quali ha regalato gioie ed emozioni all’intero territorio e alla Calabria.

