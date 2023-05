La Volley Tonno Callipo torna in Serie A1

La Tonno Callipo Volley chiude in maniera trionfale la stagione: dopo aver dominato la regular season chiusa al primo posto con 60 punti (12 in più sulla seconda classificata), aver mantenuto inviolato il fortino del PalaMaiata e aver messo in bacheca i trofei della Coppa Italia e della Supercoppa di categoria, centra anche l’obiettivo della promozione e torna in A1. Il “purgatorio” della seconda serie nazionale è durato solo un anno.

La squadra vibonese davanti al pubblico del PalaMaiata ha superato a Vibo Valentia la squadra di Bergamo in tre set dominando per quasi tutto il match e staccando così il biglietto per il ritorno nella massima serie dopo una stagione al piano di sotto. Rispettati gli obiettivi prefissati ad inizio anno: la riconquista della Superlega riaccendendo l’entusiasmo della tifoseria con cui si sentiva il bisogno di rinsaldare un rapporto d’amore che la delusione della retrocessione aveva sbiadito.

Tonno Callipo Vibo Valentia – Agnelli Bergamo 3-0

Progressione set: 25/16 – 25/17 -25/18

Vibo Valentia: Mijailovic 13, Candellaro 4, Cavaccini ( L1 ), Orduna 5, Carta ( L2 ), Tondo 4, Piazza, Balestra , Tallone, Terpin 8, Fedrizzi, Buchegger 10, Lucconi, Belluomo.

Bergamo: Jovanovic 2, Padura Diaz 3, Cargioli 3, Copelli 6, Cominetti 7, Held 6, Toscani ( L1 ),Catone, Baldi 4, Mazzon 2, Pahor, Lavorato, Cioffi, De Luca ( L2 )

Arbitri: Massimo Rolla di Perugia e Giuseppe De Simeis di Lecce