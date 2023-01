Todosport Vibo vince anche a Castrovillari: girone d’andata concluso al primo posto

Operazione vittoria portata a termine anche questa volta da parte della Todosport Vibo Valentia, che supera di slancio l’ostacolo Castrovillari e blinda il primo posto alla fine del girone di andata. Una posizione in graduatoria importantissima in chiave Coppa Calabria, torneo che dovrebbe cominciare da qui a qualche giorno. La gara contro Castrovillari è stata come quelle giocate in precedenza dalle ragazze di Vito Iurlaro, che hanno sempre condotto le danze e che hanno permesso davvero pochissimo alle brave avversarie. Ma si è vista subito la notevole differenza tecnica tra le due squadre, con le vibonesi che in alcuni momenti sono state davvero perfette, commettendo davvero pochissimi errori. Sabato l’inizio del girone di ritorno, prima sfida per le vibonesi quella in casa contro Lamezia. [Continua in basso]

La Mammina Avolio Volley 0 – Todosport Vibo Valentia 3

Progressione set: 17/25 – 25/15 – 25/14

La Mammina Avolio Volley: Curti, De Rose, Di Luca, Erbino, Genova, Greco (L2 ), Martini, Toziano ( L1 ), Guido, Schifino.

Todosport: Montalbano, Massara, Sorrenti, Flores, Dodaro, Vinci D, Lavecchia, De Luca, Vinci M, Buonfiglio ( L1 ).

Arbitro: Fedele Battipede di Castrovillari

