Serie D, Vibonese scippata in Sicilia: una sconfitta con gol in fuorigioco

In netta posizione di offside la rete di Minacori che condanna i rossoblù al ko in casa del Licata, che vince e opera così il sorpasso in classifica

Un’altra sconfitta che sa di beffa per la Vibonese. In Sicilia i rossoblù sono caduti a seguito di una rete subita in netta posizione di offside. Un macroscopico errore dell’assistente e, di conseguenza, anche dell’arbitro, ha influito pesantemente sulla battuta d’arresto della squadra di Giacomo Modica. Fuorigioco fra l’altro di metri, ampiamente visibile senza ricorrere alla moviola. Insomma: una Vibonese scippata in Sicilia con gol subito in fuorigioco nettissimo. [Continua in basso]

Un episodio che ha così condannato la Vibonese al ko, in una partita nella quale, tuttavia, ci si aspettava qualcosa in più da parte di Tazza e compagni, puniti al minuto numero 34 del primo tempo. Prima e dopo di occasioni ce ne sono state, ma i rossoblù non sono stati particolarmente incisivi e la battuta d’arresto ha comportato il sorpasso in classifica da parte del Licata, per una Vibonese che adesso, nella gara in programma domenica di nuovo in trasferta (a Castrovillari) dovrà andare alla conquista dei tre punti. Per l’occasione il tecnico rossoblù ha schierato Mengoni in porta; Lia, Tazza e Nallo e Trajkovski, De Marco, Balla e Scafetta a comporre il centrocampo; Szymanowski, Samake e Politi in attacco.

Gara di grande intensità da parte del Licata di Romano, fra le note positive del campionato. Potremmo dire che la gara va divisa in due: un tempo a testa. Licata più bravo e fortunato nella prima frazione. Vibonese poco cinica sotto porta, però è chiaro che in un confronto del genere, l’episodio del gol ha influito pesantemente sull’esito della partita. Nella ripresa rossoblù protesi all’attacco, ma senza riuscire a raddrizzare la partita.