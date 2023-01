Vibo, volley serie c femminile: la Todosport incontra la seconda in classifica

Scontro al vertice, domani pomeriggio, nel campionato di Serie C Femminile regionale. Infatti, la capolista Todosport, unica squadra imbattuta sino a questo momento, renderà visita al Sapor di Pane Volley San Lucido, squadra che attualmente occupa la seconda posizione in graduatoria con trentanove punti, due in meno rispetto alle ragazze di coach Vito Iurlaro. Insomma, una sfida da godersi e da vivere tutta d’un fiato, – fanno sapere dalla società – che molto probabilmente si giocherà di fronte ad una cornice di pubblico importante. In casa Todosport è stata una settimana tutto sommato tranquilla, con le ragazze vibonesi, che si sono impegnate tantissimo, senza lesinare la minima energia sia fisica che mentale e che fanno vedere una grande voglia di giocarsi questa gara, contro avversarie molto forti e che gli esperti ai lavori danno come la principale rivale delle Vibonesi per la promozione in Serie B2. Bravissimo come al solito Iurlaro che ha mantenuto l’ambiente calmo e tranquillo, motivando ovviamente il gruppo, senza mettere assolutamente tensione. La speranza è che la Todosport possa giocare una grande gara e tornare a casa con un risultato positivo e continuare a rimanere li in alto.

