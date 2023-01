Pallavolo femminile: la Todosport Vibo batte la Costa Viola Reggio

Continua la marcia della Todosport Vibo Valentia, che ieri sera ha battuto con un altro tre a zero le volenterose ragazze della Costa Viola Reggio Calabria. Un po di timore c’era, dopo la sosta per le festività natalizie, in seno alla squadra Vibonese, ma tutto è stata fugato da una prova sontuosa delle padrone di casa che hanno lasciato pochissimo spazio alle brave avversarie. Vinci e compagne hanno sbagliato davvero molto ma molto poco nei tre set giocati ed hanno messo in campo tutta la loro voglia di continuare a guidare la classifica, così come sta facendo sin dall’inizio del campionato. Una vera e propria prova di forza che ha soddisfatto il coach Iurlaro e che rafforza la posizione in graduatoria. Ora manca una sola gara alla fine del girone di andata, fuori casa a Castrovillari. Sarà importante vincere anche qui per poi pensare alla coppa Calabria.