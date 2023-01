La Todosport Vibo Valentia affronterà il Castrovillari a caccia di punti preziosi

Sfida impegnativa quella di domani per le ragazze di coach Iurlaro che in caso di vittoria conquisteranno punti fondamentali in chiave Coppa Calabria

Ultima gara del girone di andata per la Todosport Vibo Valentia, che domani pomeriggio alle ore 16.30, in quel di Castrovillari, affronterà La Mammina Avolio Volley. Coach Iurlaro, nonostante qualche atleta acciaccata, ma recuperata per questa gara, ha lavorato sia a livello tecnico – tattico che soprattutto a livello di concentrazione mentale. Infatti vincendo in quel di Castrovillari e conquistando i tre punti pieni, la Todosport chiuderebbe il girone di andata al primo posto, ottimo in chiave Coppa Calabria, che comincerà a breve. Ricordiamo che oltre al campionato di Serie C, dove ci sono delle pretendenti agguerrite, come Paola e San Lucido, che lotteranno sino alla fine per la promozione in B2, il sodalizio vibonese, vorrebbe regalarsi, avversarie permettendo anche questo ambito trofeo regionale. [Continua in basso]

Ma tutto va misurato con calma, gara dopo gara tenendo la concentrazione alta. Infatti, dopo Castrovillari, la Todo giocherà in casa contro Lamezia, nella prima giornata di ritorno una gara che sarà molto impegnativa. Poi si recherà in casa del San Lucido, squadra che all’andata dimostrò il suo valore, guadagnando un punto sul campo del Paolo Borsellino. Insomma inizia a Castrovillari un importante tour de force per la squadra vibonese, che le atlete vogliono assolutamente superare brillantemente

