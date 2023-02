Volley, nella gara di Coppa Calabria la Todosport batte la Stella azzurra Catanzaro

Le atlete vibonesi hanno superato per tre set a zero la formazione catanzarese tra le più forti del campionato di Serie C femminile

Prima gara in Coppa Calabria e prima vittoria per la Todosport, che ha superato per tre set a zero le ragazze della Stella Azzurra Catanzaro. Nonostante un’assenza pesante tre le proprie fila, vale a dire Sara Sorrento, che sta recuperando da un fastidiosissimo infortunio, la squadra si è espressa a buonissimi livelli, vincendo anche meritatamente. Da parte loro le atlete della Stella Azzurra hanno dimostrato il loro valore, tenendo testa ad una delle squadre più forti del campionato di Serie C Femminile. In tutti i tre set le squadre hanno divertito il pubblico presente. Alla fine ha avuto la meglio la squadra di coach Iurlaro. [Continua in basso]

Il tabellino

Stella Azzurra 0 – Todosport 3

Progressione set: 19/25-21/25 – 19/25

Stella Azzurra: Arnaldo, Barbieri, Calio’ F, Calio’ G, Ferragina, Galea, Longo, Mastria, Pellegrino (L2), Procopio (L1), Dolce, Mancuso, Marino, Morace.

Todosport: Barletta, Buonfiglio (L1), De Luca, Dodaro, Flores, LA Gamba, LaVecchia, Lo Bianco (L2), Malerba, Massafra, Montalbano, Vinci D, Vinci M.

Arbitri: Marianna Russo e Martina Scavelli.

LEGGI ANCHE: Per la prima volta a Vibo la finale di Coppa Italia di A2: sfida tra Tonno Callipo e Bcc Castellana Grotte

Il Soriano manca il poker: soltanto un pari per 0-0 con il Gioiosa Jonica -Video