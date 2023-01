Il Soriano manca il poker: soltanto un pari per 0-0 con il Gioiosa Jonica

Al Marzano di Vibo Marina il Soriano incrocia un Gioiosa Jonica ben messo in campo e non va al di là del risultato di 0-0. Un punto che serve per allungare la serie positiva, arrivata adesso a quattro partite, nelle quali la squadra di Scorrano non ha subito alcuna rete. Allo stesso tempo resta un pizzico di delusione perché con una vittoria i rossoblù avrebbero potuto inserirsi nella corsa per i play off. Dall’altro lato, però, ecco un Gioiosa Jonica che ha giocato sicuramente meglio, concedendo davvero poco al Soriano, andato vicinissimo comunque ai tre punti al novantesimo, quando il colpo di testa in tuffo di Martinez è terminato di poco a lato. Ma il risultato finale di 0-0 è comunque giusto per quello che si è visto in campo, con gli ospiti bravi a bloccare le fonti di gioco dei padroni di casa e abili nel marcare a dovere un tridente, quello del Soriano, stavolta evanescente e poco incisivo. Fra l’altro se nel primo tempo è stato bravo Cotardo a salvare i suoi, nella ripresa un intervento di Comito davanti alla linea di porta ha impedito al Gioiosa di piazzare il colpo. Nel prossimo turno, per il Soriano, gara esterna contro la Paolana.

