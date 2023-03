Basket, buona prova per i ragazzi dell’under 15 della Kairos Vibo: battuta Belvedere

Grande prova per i ragazzi del duo Grasso-Todaro, che hanno giocato una buona gara superando presso il PalaBorsellino l’Ass. Basket Belvedere. Una gara perfetta sotto ogni punto di vista quella dei ragazzi under 15 Kairos M&C Vibo, anche se non tutti gli atleti si trovavano in perfette condizioni fisiche. Il Belvedere ha resistito pochissimo alle scorribande vibonesi e quasi subito ha dovuto alzare bandiera bianca. Da sottolineare la prova di Gioffrè per i vibonesi, che ha messo a segno ben 35 punti ed Evolo 23. Per i cosentini bravo Benuzzi che ha chiuso la serata con 22 punti. [Continua in basso]

Il tabellino

Kairos M&C Vibo Valentia: Evolo 23, Gioffrè 35, Patanè 2, Tamburro 4, Anello 8, Ramondino 6, Rondinelli 2, D’Ambrosio 2, Lico 2, Bruzzese, Malerba, Ravese.

