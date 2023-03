Tennistavolo, l’Atlantide Vibo vince il campionato C1 e approda in B2

Grande soddisfazione per la società Atlantide di Vibo Valentia che, con due giornate di anticipo, vince il campionato di serie C1 e viene promossa in B2. Il match decisivo si è tenuto lo scorso fine settimana a Vibo Valentia. In tale circostanza, l’Atlantide ha battuto per 5-4 i siciliani del Barcellona Pozzo di Gotto. Una gara di livello, combattuta fino alla fine. Gli avversari, fino a quel momento, ricoprivano il secondo posto in classifica. La trasferta in terra calabra rappresentava dunque l’occasione per raggiungere la vetta, sempre occupata dall’Atlantide. [Continua in basso]

Per tali ragioni, la partita non poteva che essere tiratissima, giocata fino all’ultima pallina dell’ultimo set. Alla fine, ad avere la meglio, la compattezza dei vibonesi che ha prevalso sull’altrettanta bravura dei siciliani che hanno tentato con ogni mezzo di ribaltare il risultato. Nel girone oltre ad Atlantide e Barcellona erano presenti anche il Messina, la Casper Reggio, il Catanzaro e i campani del Nocera. La formazione dell’Atlantide, scesa in campo in tutti gli incontri, è composta da Corrado Mastroianni, Steven Fiore e Gregorio Curello.

