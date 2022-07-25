Secondo “colpo” per la squadra con l’atleta campana convolata da qualche giorno a nozze

In arrivo in città la schiacciatrice campana Miriam Masullo, nuovo acquisto della squadra “Lory Volley Pizzo”. Quella appena trascorsa si può definire la settimana del “sì” per l’atleta: dopo essere convolata a nozze lo scorso 20 luglio, ieri ha confermato la sua disponibilità alla società napitina. La Masullo nasce nelle giovanili del Nola Città dei Gigli e continua il percorso sportivo nella polisportiva Cimitile (provincia di Napoli). Approda nella serie D campana come capitano dell’Alfieri Cicciano Volley con il chiaro compito di conquistare la serie C, impegno che ha «brillantemente mantenuto». Miriam ha disputato la sua ultima stagione prima del “sì” alla Lory Volley Pizzo nel campionato di serie C con la Volley. [Continua in basso]

Il direttore sportivo Claudio Caruso afferma: «Non è stato difficile trovare l’accordo. Miriam Masullo conosceva il nostro progetto sportivo e la travolgente stagione che ci ha portato in C. Spiegando le importanti novità in arrivo sia come compagne di squadre sia come figure professionali e prestigiose che affiancheranno il lavoro dei nostri mister, abbiamo subito trovato una forte intesa che permetterà a noi società di contare sull’esperienza di una giocatrice abituata a vincere».



Miriam Masullo sarà a Pizzo già nelle prossime settimane e afferma di esser rimasta colpita soprattutto dalla cultura pallavolistica presente a Pizzo che ha accompagnato la scorsa stagione con centinaia di presenze sugli spalti del palazzetto a sostenere la squadra ed il progetto: «Ho detto sì al progetto e a determinalo ha contribuito fortemente l’interessamento all’ambito “sociale” orientato nel campo della ricerca oncologica pediatrica che il club ha sostenuto con fatti concreti. Mi pare abbiano donato oltre 12.000,00 euro in beneficenza. Si tratta di una dirigenza prestigiosa che ha già ricevuto riconoscimenti nazionali ed europei come letto sulla pagina facebook della società». La presidente Valentina Sarlo spiega infine che i prossimi giorni saranno importanti per la conferma di trattative che andranno a consolidare un gruppo che promette «una stagione entusiasmante».