Prosegue a ritmo serrato e con grande partecipazione di pubblico la terza edizione del torneo di calcetto “Parghelia d’Amare”, ormai appuntamento di punta nell'estate della Costa degli Dei. L'evento nasce con un obiettivo chiaro: promuovere lo sport non solo come competizione, ma soprattutto come momento di condivisione, socialità e sana convivialità.

A una settimana dal fischio d’inizio, il bilancio tracciato dagli organizzatori è ampiamente positivo. Il campo da gioco nel cuore della ridente cittadina tirrenica si trasforma ogni sera in un punto di ritrovo vibrante, dove tantissimi giovani si sfidano con entusiasmo, uniti dalla passione per il pallone e dal legame con il proprio territorio.

Inclusione e convivialità

A rendere unica la manifestazione è anche il forte richiamo all'identità locale: le 10 formazioni iscritte gratuitamente – Galleria, Contura, Vardano, Tonnara, Paraelios Bordilla, S. Andrea, Piramide, La Grazia, Michelino e Palombaro – prendono infatti il nome dalle spiagge e dalle località più iconiche di Parghelia. Il torneo vede protagonisti ragazzi e ragazze nati fino al 2013, arrivati non solo dal territorio vibonese ma anche da diverse altre province della Calabria.

A fine evento sono previsti premi per tutti i partecipanti, ma la vittoria più importante resta quella dei valori: il rispetto reciproco, la crescita personale e l'immancabile fair play dentro e fuori dal rettangolo di gioco.