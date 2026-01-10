L'ultima vittoria allo stadio Luigi Razza, e comunque quella in generale nel corrente campionato di Serie D (girone I) per la Vibonese risale allo scorso 16 novembre. era il derby contro la Vigor Lamezia e i rossoblù si imposero per 3-1 grazie alla doppietta di Musy e alla rete di Di Gilio. Da quell'affermazione sono passate sette giornate e un mese e mezzo, ma questo singolo successo si estende però alle ultime dieci giornate. Insomma, la Vibonese deve cambiare subito trend e raddrizzare la mira in classifica anche se la corsa play off si è complicata parecchio.

Vibonese, ecco l'Enna

La formazione di mister Raffaele Esposito sta cercando di ritrovarsi e superare gli ultimi due mesi opachi, e dopo il pareggio amaro di settimana scorsa in casa del fanalino di coda Paternò, ogni rallentamento futuro potrebbe essere pesante.

Obiettivo tre punti dunque per la compagine del patron Cammarata che, davanti ai propri tifosi, ospiterà l'Enna. Posta in palio delicata, se si guarda la classifica complessiva, dal momento che i siciliani orbitano in zona play out e hanno bisogno di punti per staccarsi dalle sabie mobili.

Una sola vittoria nelle ultime sette gare per la formazione di mister Passatore, squadra peraltro che concede molto come testimoniano i 29 gol subiti che la collocano come seconda peggior difesa. Entrambe le squadre, inoltre, faticano a tenere la porta inviolata (quattro clean sheets su diciotto per la Vibonese, tre per l'Enna). Rossoblù invece più ispirati in casa poiché, sui 21 go complessivi, undici li hanno realizzati lontano dal Luigi Razza (solo Savoia, Nissa e Igea Virtus hanno fatto meglio).

I precedenti recenti

Tre sono i precedenti recenti e risalenti alle ultime due stagioni, con un bilancio perfettamente in parità poiché presenta una vittoria calabrese, un successo siciliano e un pareggio. La sfida più recente risale allo scorso 14 settembre e con il match che terminò 2-2, doppietta di Musy per i calabresi. Andando a ritroso, ecco la vittoria rossoblù per 1-3 alla quart'ultima giornata di campionato. Infine, il successo più recente dei siciliani risale allo scorso 1 dicembre 2024, con il colpaccio per 0-1 fatto all'ombra dello stadio Luigi Razza.