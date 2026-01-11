L'ultimo successo in campionato della Vibonese risale al 16 novembre, in occasione della dodicesima giornata di Serie D (girone I). Un mese e mezzo di astinenza che continua e lo fa anche in maniera preoccupante, dal momento che la compagine rossoblù cade rovinosamente nella prima uscita casalinga del 2026: al Luigi Razza finisce 1-3.

Il primo tempo

Mister Esposito inizia il match con un modulo che, sulla carta, fa pensare a un 3-5-2 con il trio arretrato composto da Dicorato, Marafini e Brunetti e con Keita pronto a comporre il quartetto difensivo se necessario. Lo stesso farà Carnevale, quinto a centrocampo ma pronto a dare una mano al tandem offensivo che vede per la prima volta da titolare il giovane Ciprio, affiancato a Sasanelli.

Passano sette minuti e c'è subito il primo brivido e a darlo è l'Enna che colpisce una traversa con Dadic. Prima mezz'ora che scorre via senza particolari emozioni, ma con un Enna più in gestione. Vibonese opaca che cerca la ripartenza (l'unica del primo tempo) e la trova al 23' pt con Carnevale che sulla trequarti serve Sasanelli, il quale libera un insidioso tiro a giro ma con il gioco fermo per offside. Sono però gli ospiti, come detto più ordinati, a trovare il vantaggio all'altezza della mezz'ora con Dadic che è lesto a ribattere in rete un tiro di Tchaouna Fky. che sbatte sul palo. Passano dieci e i siciliani raddoppiano ancora una vota con Dadic che, sugli sviluppi di un corner, ha tutto il tempo di gestire il pallone nel cuore dell'area e infilare Marano. Vibonese che chiude una brutta prima frazione.

Il secondo tempo

Nell'intervallo mister Esposito cerca di correre ai ripari e, per la seconda frazione, opta addirittura per il triplo cambio gettando nella mischia capitan Balla, Dick e Coulibaly ma la musica non cambia. Notte fonda per la compagine rossoblù che crolla definitivamente al settimo minuto di gioco con Montero che cala il tris trasformando un calcio di rigore. Nei minuti finali arriva il gol della bandiera con il nuovo entrato Coulibaly che insacca un batti e ribatti in area piccola. Notte fonda per i rossoblù, e adesso il tutto diventa molto preoccupante.

Il tabellino

VIBONESE: Marano; Dicorato, Marafini (1' st Dick), Brunetti, Keita; Bucolo, Bonotto (12' st Montenet), Di Gilio; Sasanelli (35’ st Galita), Carnevale (1' st Coulibaly), Ciprio (1' st Balla). A disp.: Del Bello, De Salvo, Santoro, Loza. All. Esposito

ENNA: Loliva; Di Modugno, Occhiuto, Spina, Zerillo; Garcia (19' st Deriu), Dadic, Tchaouna Fky (35’ st Rossitto); Distratto (19' st Bonfigli), Montero, Tchaouna Fk (35’ st Bamba). A disp.: Cerantola, Galfano, Cespedes, Salvi, Gabrieli. All. Passatore

ARBITRO: Riccardo Borghi di Modena (assistenti Matteo Di Meo di Parma e Lorenzo Palma di Bologna)

MARCATORI: 31' pt Dadic, 41' pt Dadic, 7' st Montero

NOTE: Rec.: 2' pt-5’ st