Continua la crescita dell'Asd Pizzo che, dopo un inizio complicato di stagione, sta costantemente trovando la quadra. La formazione napitina, nell'anticipo della nona giornata del campionato di Promozione B, impone infatti il pareggio a una squadra costruita per vincere come il Val Gallico e si porta dietro anche il rammarico di non aver sfruttate le diverse occasioni avute per portarsi in vantaggio.

Pari positivo

Nel post gara si è espresso il tecnico del club vibonese, Diego Surace: «Abbiamo affrontato una squadra che solo dai nomi dice tutto, noi però abbiamo fatto un'altra buona prova senza mai rischiare di subire gol. Loro ci hanno provato solo dai trenta metri ma senza mai veramente risultare pericolosi, noi invece abbiamo tentato di vincerla fino al novantesimo, come testimoniano anche gli innumerevoli calci d'angolo battuti. Purtroppo ci manca qualcosina sul finale, quel pizzico di cattiveria nel concludere l'azione».

Insomma, pari positivo per i padroni di casa: «La consapevolezza stava maturando già nel match contro Africo e poi si è rafforzata nelle sfide contro Sporting Polistena e appunto Val Gallico - continua Surace - oggi avevo chiesto una conferma di quanto fatto vedere contro la compagine polistenese e l'ho avuta. Adesso però dobbiamo iniziare a vincere con più costanza ma, rispetto alle prime gare, stiamo invertendo il passo. Grande prova comunque sia, nonostante alcune assenze importanti come Beltritti e con Alessio Macrì a mezzo servizio per un problemino al ginocchio e Tripodi che ha dovuto giocare con un'infiltrazione».