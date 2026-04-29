La società guidata da Tonino Panuccio ha conquistato alla storica rassegna lametina tre secondi posti con Anna Bretti, Antonio Mercatante e Rocco Donato

«È stata una bellissima giornata di sport, passione e condivisione . Vedere tanti nostri atleti partecipare con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra ha rappresentato un grande motivo di orgoglio per tutta la società. Il nostro pensiero va sempre a Lisa Grasso , icona dell'associazione, valida atleta e grande donna scomparsa prematuramente due anni fa». Queste le significative parole con cui il presidente Tonino Panuccio commenta l'importante affermazione ottenuta dall'Atletica San Costantino alla VI edizione della Panoramica di Primavera, svoltasi nei giorni scorsi a Lamezia Terme . Alla storica manifestazione podistica la società vibonese ha ottenuto tre secondi posti .

Riportata agli antichi splendori dal presidente del Violetta Club, Pietro Gatto , la competizione agonistica anche quest'anno ha confermato tutto il suo valore, richiamando nel Lametino centinaia di podisti . La due giorni di atletica ha preso il via con le gare dedicate al settore giovanile , che hanno visto impegnati circa 700 atleti e atlete “in erba” . Alla seconda fase, riservata agli adulti , hanno invece partecipato circa 400 podisti , competitivi e non, a loro volta alle prese con un percorso di 10 chilometri caratterizzato da continui saliscendi e contrassegnato dai suggestivi scorci, tipici del territorio lametino.