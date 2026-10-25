La quinta giornata del campionato di Prima Categoria (Girone C) mette in archivio un turno importante che comincia a tracciare le prime gerarchie in vetta. Il weekend si è aperto sabato con tre anticipi ricchi di spunti. Il primo verdetto ha riguardato la co-capolista Guardavalle, impegnata sul campo del Bivongi: i giallorossi non vanno oltre l'1-1 (reti di Valenti per i locali e Bellocci per gli ospiti), interrompendo la striscia a punteggio pieno e lasciando la prima posizione solitaria.
Squillo importante per l'Asd Mileto, che davanti ai propri tifosi supera con autorità la Sersalese per 2-0. A sbloccare il match ci pensa Collia al 12' del primo tempo, mentre a chiudere definitivamente i conti è Stillitano a cinque minuti dal termine. Rimane invece sul fondo della graduatoria il Tropea, sconfitto di misura (1-0) sul campo del Real Montepaone per effetto della rete decisiva firmata da Procopio.

Le gare della domenica: Nuova Ada regina, pareggi e derby nel vibonese

La domenica pomeriggio si è trasformata nella giornata perfetta per la Nuova Ada. La formazione guidata da mister Giorgio Addesi fa il suo dovere contro un ostico Caraffa, imponendosi per 2-0 grazie al gol di Laria nel primo tempo e al raddoppio di Loiacono nella ripresa. Cinque vittorie su cinque, 15 punti in classifica e vetta solitaria a +2 sul Guardavalle.
Mezzo passo falso per la Stella Mileto, che frena sul campo della Seles in una gara spettacolare finita 2-2. Biancorossi avanti già al 2' con Corigliano, raggiunti poi al 15' da un sfortunato autogol di Direnzo. Al 24' del primo tempo Colace riporta in vantaggio i vibonesi, ma i padroni di casa riescono a impattare nuovamente sul 2-2; la Stella Mileto accarezza la vittoria ma spreca l'occasione decisiva dal dischetto, sbagliando un rigore con Massara.
Finisce a reti bianche il derby tutto vibonese e in tinte giallorosse tra San Costantino e Sant'Onofrio: uno 0-0 scialbo e privo di grandi emozioni. Stesso punteggio e posta divisa a metà anche tra Palermiti Girifalco e Promosport, mentre in questo turno ha osservato il riposo il Prasar.

I risultati

Asd Mileto-Sersalese 2-0
Bivongi-Guardavalle 1-1
Real Montepaone-Tropea 1-0
Nuova Ada-Caraffa 2-0
Palermiti Gir.-Promosport 0-0
San Costantino-Sant'Onofrio 0-0
Seles-Stella Mileto 2-2
Riposa: Prasar

La classifica

Nuova Ada 15
Guardavalle 13
Stella Mileto 8
Caraffa 7
Asd Mileto 7
Palermiti Gir. 6
Real Montepaone 6
San Costantino 5
Sant'Onofrio 5
Prasar 5
Sersalese 5
Bivongi 4
Promosport 3
Seles 2
Tropea 0