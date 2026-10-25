La quinta giornata del campionato di Prima Categoria (Girone C) mette in archivio un turno importante che comincia a tracciare le prime gerarchie in vetta. Il weekend si è aperto sabato con tre anticipi ricchi di spunti. Il primo verdetto ha riguardato la co-capolista Guardavalle, impegnata sul campo del Bivongi: i giallorossi non vanno oltre l'1-1 (reti di Valenti per i locali e Bellocci per gli ospiti), interrompendo la striscia a punteggio pieno e lasciando la prima posizione solitaria.

Squillo importante per l'Asd Mileto, che davanti ai propri tifosi supera con autorità la Sersalese per 2-0. A sbloccare il match ci pensa Collia al 12' del primo tempo, mentre a chiudere definitivamente i conti è Stillitano a cinque minuti dal termine. Rimane invece sul fondo della graduatoria il Tropea, sconfitto di misura (1-0) sul campo del Real Montepaone per effetto della rete decisiva firmata da Procopio.

Le gare della domenica: Nuova Ada regina, pareggi e derby nel vibonese

La domenica pomeriggio si è trasformata nella giornata perfetta per la Nuova Ada. La formazione guidata da mister Giorgio Addesi fa il suo dovere contro un ostico Caraffa, imponendosi per 2-0 grazie al gol di Laria nel primo tempo e al raddoppio di Loiacono nella ripresa. Cinque vittorie su cinque, 15 punti in classifica e vetta solitaria a +2 sul Guardavalle.

Mezzo passo falso per la Stella Mileto, che frena sul campo della Seles in una gara spettacolare finita 2-2. Biancorossi avanti già al 2' con Corigliano, raggiunti poi al 15' da un sfortunato autogol di Direnzo. Al 24' del primo tempo Colace riporta in vantaggio i vibonesi, ma i padroni di casa riescono a impattare nuovamente sul 2-2; la Stella Mileto accarezza la vittoria ma spreca l'occasione decisiva dal dischetto, sbagliando un rigore con Massara.

Finisce a reti bianche il derby tutto vibonese e in tinte giallorosse tra San Costantino e Sant'Onofrio: uno 0-0 scialbo e privo di grandi emozioni. Stesso punteggio e posta divisa a metà anche tra Palermiti Girifalco e Promosport, mentre in questo turno ha osservato il riposo il Prasar.

I risultati

Asd Mileto-Sersalese 2-0

Bivongi-Guardavalle 1-1

Real Montepaone-Tropea 1-0

Nuova Ada-Caraffa 2-0

Palermiti Gir.-Promosport 0-0

San Costantino-Sant'Onofrio 0-0

Seles-Stella Mileto 2-2

Riposa: Prasar

La classifica

Nuova Ada 15

Guardavalle 13

Stella Mileto 8

Caraffa 7

Asd Mileto 7

Palermiti Gir. 6

Real Montepaone 6

San Costantino 5

Sant'Onofrio 5

Prasar 5

Sersalese 5

Bivongi 4

Promosport 3

Seles 2

Tropea 0