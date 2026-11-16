Se c'è una certezza assoluta emersa nelle prime otto giornate del girone C di Prima Categoria è che il Nuova Ada conosce un solo verbo: vincere. Un autentico fiume in piena quello guidato da mister Addesi, capace di trasformare ogni domenica in una prova di forza. Considerando il turno di riposo già osservato, i rossoblù hanno disputato finora sette incontri portando a casa sette vittorie consecutive: un cammino netto a punteggio pieno che vale il primato in classifica.

Numeri da dominio assoluto

A certificare la superiorità fin qui espressa ci pensano le statistiche, giudici insindacabili del terreno di gioco. L'attacco viaggia a ritmi travolgenti con 19 reti realizzate, per una media straripante di quasi tre gol a partita.

A impressionare ancora di più, però, è l'ermetica solidità del reparto arretrato: in sette gare il Nuova Ada ha incassato un solo gol. L'unica volta in cui i rossoblù hanno dovuto raccogliere il pallone in fondo al sacco risale infatti alla seconda giornata, nella trasferta sul campo del Sant'Onofrio — una rete peraltro ininfluente ai fini del risultato, visto il successo ospite. Per il resto, soltanto porte inviolate e una serie di clean sheet che testimoniano la compattezza dell'intero collettivo.

Una rosa fuori categoria

Un percorso straordinario che non arriva per caso, ma è il frutto di una programmazione estiva ambiziosa, studiata per primeggiare e centrare senza mezzi termini il salto di categoria. Basta scorrere i nomi dell'organico per capire il peso specifico di questa squadra: dall'esperienza e qualità di Corrao e Pasquale Greco, all'apporto dei fratelli Gabriele e Alessio Macrì, passando per Saverio Laria, Vincenzo Loiacono e tutti gli altri interpreti di un gruppo profondo e affiatato. Il campo sta confermando le premesse della vigilia: il Nuova Ada è una vera e propria corazzata, decisa a recitare il ruolo di padrona assoluta del campionato.