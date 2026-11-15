L'ottava giornata del campionato di Prima Categoria (girone C) va in archivio regalando spettacolo, emozioni e una vera e propria pioggia di gol: sono ben 36 le reti realizzate negli otto incontri disputati, un bottino che contribuisce a ridisegnare gli equilibri della graduatoria in ogni zona. Davanti non si fermano Nuova Ada e Guardavalle, mentre in casa vibonese sorridono a pieno regime Stella Mileto, Sant'Onofrio, Tropea e San Costantino.

Gli anticipi del sabato

Il programma si era aperto sabato con i due consueti anticipi, entrambi ricchi di reti. Davanti al pubblico amico, la neopromossa Tropea centra la seconda vittoria consecutiva tirandosi fuori dalla zona rossa: i biancazzurri calano una pesante cinquina contro il Palermiti Girifalco imponendosi per 5-1. Copertina tutta per l'intramontabile bomber Peppe Fanelli, autore di una splendida tripletta; a completare il pokerissimo ci pensano Scrugli e Il Grande, mentre per gli ospiti va a segno Divanaro.

Seconda gioia di fila anche per la Promosport, che supera il Prasar per 3-2 al termine di un match vietato ai deboli di cuore. Dopo l'iniziale vantaggio locale, il Prasar riesce a ribaltare l'inerzia della gara con le marcature di Tiny e Ventura, ma nel finale arriva il nuovo e definitivo controsorpasso dei padroni di casa che vale tre punti d'oro.

La domenica delle big

La domenica pomeriggio conferma il braccio di ferro a distanza tra le prime due della classe, entrambe protagoniste di goleade. La capolista Nuova Ada non conosce ostacoli: al netto del turno di riposo già osservato, la formazione rossoblù viaggia ancora a punteggio pieno (sette vittorie su sette) liquidando la Seles con un tennistico 6-0. Sugli scudi Corrao con una tripletta, accompagnato dalla doppietta di Laria e dal sigillo di Alessio Macrì.

Il Guardavalle, principale antagonista, raccoglie la sfida e risponde con un clamoroso 1-8 sul campo della Sersalese. Una gara a senso unico in cui i giallorossi scatenano tutto il proprio potenziale offensivo grazie alla tripletta di Furina e alle firme di Marino, Ebirinwa, Salim, Passarelli e Usually. Di Romeo il gol della bandiera per i padroni di casa.

Derby alla Stella Mileto, valanga Sant'Onofrio e blitz San Costantino

I riflettori della domenica erano però puntati soprattutto sul derby vibonese e tutto melitese tra Stella Mileto e Asd Mileto. A spuntarla sono i "padroni di casa", che si impongono per 2-0 grazie alla decisiva doppietta di Andrade, conquistando così il terzo posto solitario in classifica a sole due lunghezze dalla seconda piazza.

Alle spalle del podio brilla il sorprendente Sant'Onofrio, quarto a quota 14 punti dopo aver travolto il Bivongi per 6-1. I vibonesi dilagano con le doppiette di Maluccio e Petrolo e le reti di Cannitello e Defina; nel finale arriva il gol ospite firmato su calcio di rigore da Primerano.

Giornata da incorniciare anche per il San Costantino, autore di un pesante blitz esterno sul campo del Caraffa: lo 0-1 porta la firma decisiva di Ventrice e consente ai vibonesi di staccarsi dalla zona playout. Ha osservato il turno di riposo il Real Montepaone.

I risultati

Promosport-Prasar 3-2

Tropea-Palermiti Gir. 5-1

Caraffa-San Costantino 0-1

Nuova Ada-Seles 6-0

Sant'Onofrio-Bivongi 6-1

Sersalese-Guardavalle 1-8

Stella Mileto-Asd Mileto 2-0

Riposa- Real Montepaone

La classifica

Nuova Ada 21

Guardavalle 19

Stella Mileto 17

Sant'Onofrio 14

Caraffa 11

Asd Mileto 10

Tropea 9

Promosport 9

San Costantino 8

Real Montepaone 7

Bivongi 7

Prasar 6

Sersalese 6

Palermiti 6

Seles 2