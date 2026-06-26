Il calciomercato estivo nella provincia vibonese comincia ad andare in fibrillazione, tra colpi inaspettati e trattative che potrebbero cambiare la visione della campagna estiva. In queste ultime ore due sono le squadre vibonesi che stanno animando, e non poco, le trattative estive nel campionato di Prima Categoria: Sant'Onofrio e Stella Mileto.

Un bomber per i giallorossi

Partendo dalla compagine santonofrese, quest'ultima si aggiudica uno dei migliori bomber della provincia di Vibo, Fabio Maluccio.

Reduce da una straripante annata con la maglia dello Spilinga, il centravanti ha messo a segno ben diciannove centri piazzandosi alle spalle del capocannoniere Davide Giglio che ne ha fatto uno in più. Dal giallorosso dello Spilinga a quello del Sant'Onofrio, l'obiettivo per Maluccio non cambia: fare sempre meglio e contribuire al bene della squadra. Un innesto di spessore che porta talento, velocità e concretezza sotto porta.

Stella Mileto, cinquina di innesti

Scatenata la Stella Mileto che ha iniziato alla grande la sua campagna acquisti, con annunci a raffica. Ben cinque i nuovi arrivi: Ivan Reynoso, Alan Correa, Dante Cugliari, Matteo Schimmenti e Roberto Muzzopappa.

Reynoso è un terzino sinistro argentino che porta all'interno della rosa velocità, grinta e personalità. Un terzino moderno, instancabile e determinato, capace di unire qualità e sacrificio al servizio della squadra.

Insieme a Reynoso ecco un altro argentino, Correa. Il fantasista conosce già questo campionato avendolo affrontato con la maglia del Pizzo.

Volti "noti" invece quelli di Dante Cugliari e Matteo Schimmenti: il primo è un portiere che ha già dimostrato il suo valore in queste categorie e, in passato, anche in quelle superiori. Schimmenti è invece un giovane ambizioso con tanta voglia di mettersi in gioco, pronto a dare il massimo e portando entusiasmo, qualità ma soprattutto gol. Infine l'ingaggio di Muzzopappa, roccioso e grintoso difensore centrale.