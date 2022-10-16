Gli scatti sul big match del campionato di Prima categoria, girone C, risoltosi a favore degli ospiti grazie alla doppia prodezza di Giuseppe Fanelli

Una partita che non ha tradito le attese e che ha richiamato una buona cornice di pubblico. La tribuna dello stadio di San Calogero era praticamente piena, con una cospicua rappresentanza di sostenitori del San Nicola da Crissa e diversi addetti ai lavori. Lo scontro di alta quota del girone C di Prima categoria ha sorriso alla formazione ospite con Peppe Fanelli assoluto protagonista. Ma la squadra di mister La Malfa non è uscita ridimensionata dal confronto, tutt’altro. Risultato finale: San Calogero – San Nicola da Crissa 0-2. [Continua in basso]

Nel prossimo turno impegno interno per il San Nicola contro il Real Montepaone, mentre il San Calogero giocherà in casa del Gasperina. Intanto, ecco gli scatti del big match di ieri.