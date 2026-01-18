Il campionato di Prima Categoria (girone C) saluta ufficialmente il girone di andata con il quindicesimo turno giocato proprio nel week end appena trascorso. Ecco il bilancio anche delle quattro vibonesi coinvolte.

L'anticipo

L'antipasto, come di consueto, è sempre di sabato pomeriggio con l'anticipo che stavolta vedeva contrapposto il Bivongi al Città di Siderno, in quello che era un vero e proprio scontro diretto per i play off. Alla fine il colpaccio lo hanno fatto gli ospiti che infilano la loro terza vittoria di fila e salgono al terzo posto in classifica. Gara prevalentemente in gestione dei sidernesi, che passano in vantaggio al quarto d’ora con denaro. Pari quasi immediato con Chiera, ma ancora denaro riporta in avanti i suoi. I bianco/azzurri sprecano un calcio di rigore, ma alla fine calano il tris con cecere alla mezz’ora del secondo tempo.

Le gare della domenica

Fresco campione d'inverno, il Real Montepaone non porta punti a casa nel pomeriggio di domenica. La sfida contro il Nuova Ada, infatti, è stata rinviata dal direttore di gara per le avverse condizioni meteorologiche così come Siderno 1911-Sant’Onofrio.

Proprio in virtù del rinvio della capolista, si porta a tre lunghezze di distanza il Roccella dopo aver vinto un match destinato a riscrivere le gerarchie di vertice, contro il Guardavalle. Alla fine ne esce fuori un pirotecnico 3-2 che permette alla compagine roccellese di scavalcare proprio i giallorossi: in gol Bargas, Paredes e Suraci.



Tre punti pesantissimi per la Pol. Spilinga, al sesto risultato utile consecutivo, che batte il Caraffa, grazie a una rete di Maluccio alla mezz’ora del primo tempo, e si affaccia alla zona play off avendo agganciato il Bivongi.

Prasar-Stella Mileto termina invece 2-1. Scontro diretto per la salvezza quello tra Laureana e Locri NG, con questi ultimi che centrano il blitz esterno ed escono fuori dalla zona play out. La rete decisiva a firma di Barbuto al quarto d’ora della ripresa. Ancora più delicato, infine, il match tra Seles e Palermiti Gir terminato 2-1 in favore dei locali.

I risultati

Bivongi-Città di Siderno 1-3

Real Montepaone-Nuova Ada Rinv.

Siderno 1911-Sant'Onofrio Rinv.

Laureana-Locri NG 0-1

Prasar-Stella Mileto 0-0

Roccella-Guardavalle 3-2

Seles-Palermiti Gir. 2-1

Pol. Spilinga-Caraffa 1-0

La classifica

Real Montepaone 35

Roccella 32

Guardavalle 31

Città di Siderno 31

Bivongi 26

Pol. Spilinga 26

Stella Mileto 24

Nuova Ada 21

Caraffa 18

Sant’Onofrio 17

Locri NG 16

Laureana 14

Prasar 13

Palermiti Gir. 12

Seles 10

Siderno 1911 2

Il prossimo turno