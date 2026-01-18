Rinviate, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, le sfide tra Real Montepaone-Nuova Ada e Siderno 1911-Sant’Onofrio. Il big match di giornata va al Roccella
Il campionato di Prima Categoria (girone C) saluta ufficialmente il girone di andata con il quindicesimo turno giocato proprio nel week end appena trascorso. Ecco il bilancio anche delle quattro vibonesi coinvolte.
L'anticipo
L'antipasto, come di consueto, è sempre di sabato pomeriggio con l'anticipo che stavolta vedeva contrapposto il Bivongi al Città di Siderno, in quello che era un vero e proprio scontro diretto per i play off. Alla fine il colpaccio lo hanno fatto gli ospiti che infilano la loro terza vittoria di fila e salgono al terzo posto in classifica. Gara prevalentemente in gestione dei sidernesi, che passano in vantaggio al quarto d’ora con denaro. Pari quasi immediato con Chiera, ma ancora denaro riporta in avanti i suoi. I bianco/azzurri sprecano un calcio di rigore, ma alla fine calano il tris con cecere alla mezz’ora del secondo tempo.
Le gare della domenica
Fresco campione d'inverno, il Real Montepaone non porta punti a casa nel pomeriggio di domenica. La sfida contro il Nuova Ada, infatti, è stata rinviata dal direttore di gara per le avverse condizioni meteorologiche così come Siderno 1911-Sant’Onofrio.
Proprio in virtù del rinvio della capolista, si porta a tre lunghezze di distanza il Roccella dopo aver vinto un match destinato a riscrivere le gerarchie di vertice, contro il Guardavalle. Alla fine ne esce fuori un pirotecnico 3-2 che permette alla compagine roccellese di scavalcare proprio i giallorossi: in gol Bargas, Paredes e Suraci.
Tre punti pesantissimi per la Pol. Spilinga, al sesto risultato utile consecutivo, che batte il Caraffa, grazie a una rete di Maluccio alla mezz’ora del primo tempo, e si affaccia alla zona play off avendo agganciato il Bivongi.
Prasar-Stella Mileto termina invece 2-1. Scontro diretto per la salvezza quello tra Laureana e Locri NG, con questi ultimi che centrano il blitz esterno ed escono fuori dalla zona play out. La rete decisiva a firma di Barbuto al quarto d’ora della ripresa. Ancora più delicato, infine, il match tra Seles e Palermiti Gir terminato 2-1 in favore dei locali.
I risultati
- Bivongi-Città di Siderno 1-3
- Real Montepaone-Nuova Ada Rinv.
- Siderno 1911-Sant'Onofrio Rinv.
- Laureana-Locri NG 0-1
- Prasar-Stella Mileto 0-0
- Roccella-Guardavalle 3-2
- Seles-Palermiti Gir. 2-1
- Pol. Spilinga-Caraffa 1-0
La classifica
- Real Montepaone 35
- Roccella 32
- Guardavalle 31
- Città di Siderno 31
- Bivongi 26
- Pol. Spilinga 26
- Stella Mileto 24
- Nuova Ada 21
- Caraffa 18
- Sant’Onofrio 17
- Locri NG 16
- Laureana 14
- Prasar 13
- Palermiti Gir. 12
- Seles 10
- Siderno 1911 2
Il prossimo turno
- Bivongi-Stella Mileto
- Caraffa-Guardavalle
- Laureana-Palermiti Gir.
- Pol. Spilinga-Prasar
- Real Montepaone-Locri NG
- Roccella-Sant'Onofrio
- Seles-Cità di Siderno
- Siderno 1911-Nuova Ada