Oltre metà del girone di andata è già passato e la corsa al vertice, nel campionato di Prima categoria (girone C), si fa sempre più serrata. Ecco allora quanto successo nel nono turno, con focus particolare sulle quattro vibonesi coinvolte: Nuova Ada, Pol. Spilinga, Stella Mileto e Sant'Onofrio.

Gli anticipi

Il turno si è aperto sabato con due anticipi. In uno era protagonista il Nuova Ada di scena sul campo del lanciatissimo Città di Siderno. La compagine delle preserre, infatti, torna vittoriosa dalla trasferta sidernese (si è giocato a Locri) inanellando la seconda vittoria consecutiva, nonché il quinto risultato utile di fila. Si ferma invece la compagine bianco/azzurra che perde il terzo posto ma rimane sempre in zona play off. La rete decisiva dei vibonesi è a firma di Varano alla mezz’ora del primo tempo. Nuova Ada che si rilancia in classifica.

Nell’altro anticipo, secco poker del Bivongi che annichilisce il Caraffa. Davanti ai propri tifosi, la compagine bivongese non fa mai entrare in partita l’avversario, trovando prima il vantaggio al quarto d’ora con Sanchez e poi il raddoppio, agli appendici dell’intervallo, con Marulla. Nella ripresa prima Aiello e poi Tassone chiudono ogni contesa.

Le gare della domenica

Più corposo il programma della domenica pomeriggio, caratterizzato innanzitutto dal duello a distanza per la vetta tra il Real Montepaone e il Roccella. I gialloverdi, primi in classifica, conservano la vetta piegando nettamente la Pol. Spilinga per 3-0 e facendo sentire il ruggito del primato. La compagine spilingese, infatti, non riesce a contenere gli impeti dei locali, sul doppio vantaggio già nel primo tempo grazie alla doppietta di Alassani e alla rete, nel finale, di Giglio. Vetta consolidata, anche in virtù dell’inaspettato pareggio del Roccella in casa della Seles. Termina a reti bianche infatti la sfida, e con il club roccellese agganciato al secondo posto dal Guardavalle, quest’ultimo vittorioso per 0-1 nella trasferta in casa del Prasar grazie alla rete di Wilson.

Gli occhi erano però puntati sul derby tutto vibonese tra Stella Mileto e Sant'Onofrio, che ha regalato gol ed emozioni. A sorridere alla fine sono i biancorossi che battono 3-1 i cugini giallorossi e consolidano il piazzamento play off. Eppure santonofresi in vantaggio con l’eterno Tamburro a fine primo tempo ma, nella ripresa, il ribaltone locale griffato dalla rete di Gregorio Simonetti e dalla doppietta di Davide Spina. Continua il buon momento di salute del Laureana, una sola sconfitta nelle ultime sei uscite, che vince di rimonta contro il fanalino di coda Siderno 1911 per 3-1 e si rilancia a centro classifica. Delicato scontro salvezza, infine, tra Palermiti Gr. e Locri NG che ha sorriso ai padroni di casa, vittoriosi grazie al gol decisivo di Riey alla mezz’ora.

I risultati

Bivongi-Caraffa 4-0

Città di Siderno-Nuova Ada 0-1

Laureana-Siderno 1911 3-1

Palermiti Gir.-Locri NG 1-0

Prasar-Guardavalle 0-1

Real Montepaone-Pol. Spilinga 3-0

Seles-Roccella 0-0

Stella Mileto-Sant'Onofrio 3-1

La classifica

Real Montepaone 22

Roccella 19

Guardavalle 19

Stella Mileto 18

Bivongi 17

Città di Siderno 16

Nuova Ada 14

Laureana 13

Pol. Spilinga 12

Sant’Onofrio 10

Caraffa 10

Palermiti Gir. 9

Prasar 6

Locri 6

Seles 6

Siderno 1911 1

Il prossimo turno