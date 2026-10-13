Il campionato di Promozione B ha messo alle spalle il suo primo sesto di cammino stagionale, delineando una classifica ancora corta e incerta. In queste prime cinque giornate, tuttavia, a prendersi le luci dei riflettori per continuità e solidità sono state le due rappresentanti del territorio vibonese: Capo Vaticano e Pizzo. Entrambe pienamente inserite in zona playoff, le due squadre hanno dimostrato di non essere inferiori a nessuno, ribaltando i pronostici della vigilia. A fare da filo conduttore al loro avvio da protagoniste è un dato statistico imperfetto ma eloquente: il rendimento interno. Davanti ai propri sostenitori, le porte delle due "sorelle" vibonesi sono ancora del tutto immacolate.

Il riscatto del Pizzo: il "Tucci" torna un fortino inespugnabile

A stupire maggiormente è il percorso del Pizzo, compagine ripescata in categoria dopo la complessa e sfortunata passata stagione culminata con la retrocessione. La società napitina ha saputo rimboccarsi le maniche, allestendo una rosa ben bilanciata il cui punto di forza risiede proprio nell'inviolabilità casalinga.

Allo stadio "Vincenzo Tucci", i tifosi locali non hanno ancora visto festeggiare gli avversari: il portiere Vecchio non ha mai dovuto raccogliere il pallone in fondo al sacco nelle tre gare interne finora disputate. I numeri parlano chiaro: Pizzo-Locri 0-0, Pizzo-Melito 5-0, Pizzo-Atletico Maida 2-0

La formazione guidata da mister Viterbo è ora attesa dalla trasferta sul campo del Val Gallico, prima di affrontare il vero banco di prova stagionale: il big match casalingo al "Tucci" contro la Bovalinese.

Capo Vaticano, fattore "San Giovanni Bosco"

Stesso identico registro difensivo per il Capo Vaticano che, tra le mura amiche dello stadio "San Giovanni Bosco", ha eretto un vero e proprio muro. Rispetto ai cugini napitini, i ricadesi hanno finora disputato due gare interne sulle cinque complessive, lasciando tuttavia a secco ogni avversario transitato dal loro terreno di gioco.

La squadra allenata da mister Diego Surace ha imposto la propria legge prima al Siderno, superato nettamente per 3-0 nella gara d'esordio, e poi allo Sporting Cittanova, battuto con un tirato 1-0. All'orizzonte per il Capo Vaticano si prospetta ora uno scontro diretto cruciale: l'esame interno contro l'Africo, accreditata tra le principali favorite alla vittoria finale del torneo.

Gol subiti in casa

PIZZO 0

CAPO VATICANO 0

BOVALINESE 1

LOCRI 1

SP. POLISTENA 1

ROCCELLA 2

VAL GALLICO 2

ATL. MAIDA 3

AFRICO 4

BOVESE 4

MELITO 5

CATONA 5

SIDERNO 5

MELITESE 5

ROSARNESE 6

CITTANOVA 8